تشکیل 817 پرونده تخریب منابع طبیعی در اردبیل/ خلع ید 1400 هکتار اراضی ملی

به گزارش خببرنگار مهر، اسدالله محسن زاده ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و رسانه های گروهی استان اضافه کرد: این میزان پرونده برای تخریب و تصرف سه هزار و 21 هکتار از منابع طبیعی و جنگلی استان تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد 295 پرونده مورد رسیدگی و مختومه شده است، تاکید کرد: با رسیدگی به این پرونده ها هزار و 421 هکتار از اراضی تخریب و تصرف شده خلع ید شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اردبیل مساحت جنگلی استان را بالغ بر 63 هزار و 153 هکتار عنوان کرد و یادآور شد: این میزان منابع جنگلی دارای گونه های ارزشمندی است که باید حفاظت و توسعه یابد.

وی با اشاره به وجود 63 هزار هکتار انواع بیشه زار با قابلیت و بستر جاذبه های گردشگری در این استان تصریح کرد: در بحث آبخیزداری نیز سه حوزه مهم قزل اوزن، ارس و بالهارود در اردبیل وجود دارد که براساس چشم انداز توسعه کشور باید 200 میلیون متر مکعب آب در پشت بندهای آبخیز استان جمع آوری شود.

محسن زاده با اشاره به برنامه های این سازمان برای افزایش سطح جنگلی استان عنوان کرد: هر سال در این راستا برنامه های توسعه ای در دو محور کاشت دستی و طبیعی اجرا می شود که براساس اعتبارات تخصیص صورت می گیرد.

وی توسعه 90 هکتار جنگل در خلخال، 70 هکتار در اول جاده حیران، توسعه جنگلی در سد الماس اردبیل، حاشیه جاده ها و سطح شهرستانها را نمونه هایی از توسعه جنگلی در استان برشمرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تاکید بر اینکه ما در زمینه جنگلی در سطح استان تخریب نداریم، ادامه داد: ما محور توسعه جنگلی را افزایش جنگل دست کاشت و نیز حفاظت از منابع جنگلی موجود قرار داده ایم و در این خصوص 18 هزار جنگل در مشگین شهر قرق شده که در حفاظت این منابع بسیار تاثیرگذار است.