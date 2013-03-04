صدور دو پروانه پرورش شتر پرواری با ظرفیت 2000 نفر در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی شاه حسینی صبح دوشنبه در نشست با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: یکی از اقدامات مهم سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در زمینه توسعه پرورش شتر همکاری و تفاهم با سازمان اتکا در راستای مصوبات سفر سوم هیئت دولت به استان بود که منجر به صدور پروانه تاسیس شتر داشتی و پرواری به ظرفیت یک هزار نفر برای هر مورد با هدف تولید شیر و گوشت قرمز در اراضی منطقه چاه باقر شاهرود شده است.
وی افزود: این طرح بزرگ که با سرمایه گذاری حدود 100 میلیارد ریال اجرا خواهد شد ضمن احیای مراتع منطقه برای تعلیف، در یک دوره یازده ماهه 264 تن گوشت قرمز و در یک دوره هشت ماهه 28 هزار و 880 تن شیر تولید خواهد شد.
شاه حسینی افزود: مجری طرح سازمان اتکا با همکاری سازمان جهادکشاورزی است و وسعت منطقه اجرای طرح 13هزار هکتار از اراضی مرتع بهرامو در مسیر جاده شاهرود– طرود است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان اقدامات انجام شده برای اجرای این طرح را صدور دو فقره موافقت اصولی شتر پرواری و داشتی هر کدام به ظرفیت 1000 نفر ، واگذاری 10 هکتار زمین برای احداث ساختمان و تاسیسات طرح شترداری، تصویب 100 میلیارد ریال تسهیلات در کارگروه توسعه بخش کشاورزی، صدور 2 فقره پروانه تاسیس هر کدام به ظرفیت 1000 نفر شتر داشتی و پرواری، کمک به تهیه طرح توجیهی، واگذاری دو هزار هکتار مرتع در فاز اول و واگذاری بقیه مراتع همزمان با پیشرفت طرح برشمرد.
شاه حسینی برنامه های آتی این طرح را احیای و اصلاح مراتع، احداث کشتارگاه شتر و کارخانه صنایع تبدیلی گوشت و شیر شتر پس از راه اندازی مزرعه فوق بیان کرد.
وی اظهار کرد: پروژهی تعیین هویت و ژنوتایپینگ شتر چندسال پیش در استان آغاز شد و 480 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی برای آن هزینه شده است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: در این پروژه تاکنون، 25 فقره کارت شناسایی شترداری برای شترداران استان صادر و 1300 نفر از شترهای گلههای مردمی تعیین هویت و شناسنامهدار شدهاند.
شاه حسینی با بیان اینکه گلههای شتر حدود 70 تا 80 درصد از زمان حیات خود را در خارج از دامداریها به سر میبرند به ضرورت صدور شناسنامه برای این دامهای سنگین، اشاره و اظهار کرد: شناخت و آگاهی از دامها، جلوگیری از سرقت شترها کنترل بیماریهای احتمالی و تسهیل در فعالیتهای تحقیقاتی از اهداف صدور شناسنامه برای این دامهاست.
شاه حسینی ادامه داد: در شناسنامهی صادر شده، مشخصات دام، نام بهرهبرداران و شترداران و ... قید میشود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین از اعطای شناسنامه به بهرهبرداران نیز خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر اعطای تسهیلات، از طریق این شناسنامهها امکان بیمه بهرهبرداران و دامداران شتر نیز فراهم شده است و بهرهبرداران با مراجعه به تأمین اجتماعی میتوانند نسبت به بیمه یک نفر اقدام کنند.
وی با اشاره به ضرورت توسعه شترداری در استان، گفت: هماکنون حدود 3 درصد تولیدات گوشت قرمز استان را گوشت شتر تشکیل میدهد.
شاه حسینی در خاتمه گفت: برای نخستین بار در استان 200 نفر از شترها با هدف شناسایی شترهای برتر با قابلیت تولید گوشت و شیر بیشتر برای تعیین ژنوتایپ خونگیری شدند که پس از شناسایی شترهایی با ژنهای برتر از آنها در سطح گلههای مردمی استفاده میشود.
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