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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

رئیس دیوان عدالت اداری:

قضات در برنامه‌ریزی برای اجرای قانون جدید مساعدت کنند

قضات در برنامه‌ریزی برای اجرای قانون جدید مساعدت کنند

رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی در امور، به قضات دیوان عدالت اداری تاکید کرد: باید برای اجرای قانون جدید دیوان عدالت اداری آماده شد و ان‌شاء الله با برنامه‌ریزی دقیق نسبت به اجرایی شدن آن اقدام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه 14 اسفند هیات عمومی دیوان اظهار امیدواری کرد: قضات دیوان طی روزهای آتی و تعطیلات نوروز هم با تلاش مضاعف به پرونده‌های جریانی رسیدگی کنند تا با موجودی کمتری به استقبال سال نو و اجرای قانون جدید برویم.

وی با اشاره به فرمایشی از امام علی(ع) گفت: حضرت امیرالمومنین علی(ع) می‌فرمایند، «نشانه مدیریت خوب دو چیز است، اول برنامه‌ریزی و حسن تدبیر در کار و دوم خودداری از ریخت و پاش و تبذیر».

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: به جهت اجرایی شدن هر چه بهتر و مطلوبتر قانون جدید از قضات می‌خواهم تا پشنهادهای اجرایی خود را برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بهتر و جامع‌تر در اختیار ما قرار دهند، تا با بهره‌مندی از خرد جمعی نسبت به عملیاتی کردن قانون جدید اقدام کنیم.

 

کد مطلب 2011384

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