به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه 14 اسفند هیات عمومی دیوان اظهار امیدواری کرد: قضات دیوان طی روزهای آتی و تعطیلات نوروز هم با تلاش مضاعف به پرونده‌های جریانی رسیدگی کنند تا با موجودی کمتری به استقبال سال نو و اجرای قانون جدید برویم.

وی با اشاره به فرمایشی از امام علی(ع) گفت: حضرت امیرالمومنین علی(ع) می‌فرمایند، «نشانه مدیریت خوب دو چیز است، اول برنامه‌ریزی و حسن تدبیر در کار و دوم خودداری از ریخت و پاش و تبذیر».

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: به جهت اجرایی شدن هر چه بهتر و مطلوبتر قانون جدید از قضات می‌خواهم تا پشنهادهای اجرایی خود را برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی بهتر و جامع‌تر در اختیار ما قرار دهند، تا با بهره‌مندی از خرد جمعی نسبت به عملیاتی کردن قانون جدید اقدام کنیم.