تجلیل از 25 واحد فعال تولیدی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر ، یونس فاتح ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: عزم و اراده تلاشگران و فعالان عرصه تولید حاکی از آگاهی و هوشمندی کارگران و کارفرمایان است و باید با همه توان از خدمات آنها حمایت شود تا این خدمات استمرار یابد.

وی افزود: برای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مجاهدت فعالانه تمام تلاشگران عرصه های کار و تولید و تلاش در عرصه های اقتصادی کشور ضروری است

فاتح همچنین گفت: کارآفرینان ما در تمام عرصه ها به خوبی نقش اثربخش خود را به عنوان اهرم اصلی چرخه های اقتصادی کشور ایفا کرده اند و برای همین باید بیش از پیش توجه خاصی به این قشر کرد.

وی ادامه داد: تعامل کارفرمایان و کارگران با دولت و تشکیل این مثلث، باعث کاهش چمشگیر اخراجی ها از واحد ها شده است.

فاتح افزود: اصلی ترین هدف اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سال جدید معطوف به فرهنگ سازی و رفع حلقه های مفقوده نگاه فرهنگی به مقوله کار است.