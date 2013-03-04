کوروش سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کاهش زمان حضور اورژانس البرز در تصادفات با اجرای طرح زوج و فرد خبر داد و اظهار داشت: طرح زوج و فرد در سطح کرج به خوبی اجرا شده است و نتایج آن تا کنون خوب بوده ولی نتایج کلی آن در دراز مدت مشخص می شود.

سرپرست مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز تصریح کرد: با توجه به اینکه دو هفته از اجرای این طرح در کلانشهر کرج می گذرد ولی قضاوت کردن در مورد این طرح و تاثیرگذاری آن در کاهش زمان حضور اورژانس استان در صحنه های تصادف زود است ولی اجرای این طرح تا کنون تاثیر بسیار زیادی در کاهش زمان داشته است.

وی با اشاره به اینکه امدادرسانی در سطح البرز در مدت زمان کمتری انجام می شود، اضافه کرد: اجرای طرح زوج و فرد در سطح کرج سبب شده تا سرعت عمل خودروهای اورژانس برای حضور بر سر بیماران و مصدومان بیشتر شود.

سرپرست مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز با اشاره به اینکه استاندارد زمان حضور اورژانس بر صحنه های تصادف در جهان هشت دقیقه در درون شهر و 15 دقیقه در برون شهر است، اظهار داشت: سرعت عمل امداد رسانی اورژانس استان البرز به زمان استاندارد جهانی نزدیک تر شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح زوج و فرد در کلانشهر کرج، افزود: پایگاه های درون و برون طرح سریعتر در سر صحنه حضور می یابند.

سرپرست مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز گفت: در گذشته اورژانس استان البرز با مشکلات زیادی مواجه بود که از جمله آن دیر رسیدن بر صحنه تصادفات به دلیل ترافیک سنگین در درون شهر بود.

سلیمی ادامه داد: خوشبختانه امروزه اجرای طرح زوج و فرد در سطح کلانشهر کرج سبب شده تا کمتر با مشکل ترافیک مواجه باشیم و امیدوارم اجرای این طرح ادامه یابد.