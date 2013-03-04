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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۲۳

سید محمدی:

563 تشکل کشاورزی در گلستان فعال هستند

563 تشکل کشاورزی در گلستان فعال هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: در استان 563 تشکل کشاورزی فعال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید نصیر سید محمدی ظهر دوشنبه در همایش اقتصاد مقاومتی با رویکرد کشاورزی گفت: این تشکل ها 133 هزار و 87 نفر عضو دارند و تقویت تشکلهای کشاورزی از مهمترین برنامه های سازمان جهاد کشاورزی از سال 91 است.

وی اظهار داشت: در استان سه هزار نفر در حوزه نظام مهندسی کشاورزی مشغول به کارند ، فعالیت های قابل واگذاری به اسن سازمان شناسایی و واگذار شده اند.
 
سیدمحمدی اذعان داشت: سهم شاغلین در کشاورزی  کشور 20.8 درصد و در استان 32.7 درصد است و از کل شاغلین بخش کشاورزی سهم استان 5.3 درصد است.
 
وی افزود: در سال 90-91 ارزش تولیدات بخش کشاورزی استان به چهار میلیون و 400 هزار تن تولید برابر با سه هزار و 510 میلیارد تومان بوده است.
 
سید محمدی در ادامه به مهمترین برنامه های در دست اجرای این سازمان در قالب اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: تسریع در اجرای طرح صیانت از جنگل ، ساماندهی توسعه طرح های جنگلداری و مرتعداری، اجرای عملیات آب و خاک با استفاده از تعاونیهای تولید، اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار از جمله این طرحهاست.
 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: اصلاح الگوی کشت و حمایت از محصولات خاص برای پایداری تولید محصولات اساسی مثل پنبه، تجهیز و تکمیل مراکز مبارزه بیولوژیک و شبکه قرنطینه نباتی، تجهیز و راه اندازی شرکت های خدمات مشاوره ای، ایجاد زنجیره گوشت و مرغ و سند تنظیم بازار تولیداز مهمترین این برنامه ها است.
 
وی تاکید کرد: در پی این هستیم تا تمامی فعالیت های تملکی و تسهیلاتی و حمایتی را به تعاونیها و تشکل های کشاورزی واگذار کنیم.
 
 
کد مطلب 2011388

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