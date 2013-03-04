مدارک لازم جهت صدور آی دی کارت شامل معرفی نامه معتبر از سوی بالاترین مقام مسئول در رسانه مربوط و یک قطعه عکس 3در4 برای هر یک از نفرات معرفی شده است. متقاضیان رسانههای گروهی خارجی نیز ملزم به ارائه معرفی نامه از طرف اداره کل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. فرصت تحویل مدارک به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
همچنین کلیه درخواست نامهها فقط به شماره نمابر (فاکس) 22661022 ارسال شود. بازی استقلال مقابل العین امارات روز چهارشنبه 23 اسفند ماه 1391 در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.
لازم به یادآوری است که تمامی خبرنگاران ورزشی رسانهها میتوانند جهت صدور کارت جدید خبرنگاری و کسب اطلاعات بیشتر به صفحه اصلی پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان مراجعه نمایند. قرار است که در ابتدای سال 1392 کلیه کارتهای خبرنگاری به صورت هوشمند، مجددا صادر شود و کلیه خبرنگاران ورزشی رسانههای گروهی حتی با وجود در اختیار داشتن کارتهای فعلی خبرنگاری میبایست در جهت صدور کارتهای جدید اقدام کنند.
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