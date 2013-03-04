به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام روحالله صاحبی مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان تهران از برگزاری مراسم تجلیل از فعالان فرهنگی مساجد استان تهران در روز 15 اسفند خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این مراسم، تجلیل از 21 نفر از ائمه جماعات، مدیران، کتابداران و فعالان کانونهای مساجد است. همچنین از اطلس کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان تهران رونمایی میشود.
وی افزود: در این مراسم سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجتالاسلام آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد، حجتالاسلام روحالله صاحبی مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان تهران، سیداحسان قاضیزاده هاشمی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و جمعی از ائمه جماعات و مسئولان کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور حضور دارند و از 21 نفر از فعالان برتر کانونهای مساجد تجلیل میشود.
این مراسم ساعت 15 تا 18 فردا سهشنبه 15 اسفند ماه در سالن همایش آدینه واقع در بزرگراه نیایش غرب، تقاطع جنتآباد، جنتآباد شمالی، بلوار انصارالمهدی، خیابان ایرانشهر جنوبی، خیابان میثاق، خیابان شقایق، انتهای کوچه دهم برگزار میشود.
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