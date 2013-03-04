به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق در کنفرانس ملی "آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی" که امروز دوشنبه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، طی سخنانی به بحث آینده پژوهی اقتصاد ایران با توجه به اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: در اقتصاد اگر آینده روشنی نباشد، مرگ اقتصاد است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: یک فعال اقتصادی اگر آینده روشنی از خود نداشته باشد، حتما تصمیمات بلند و اساسی نخواهد گرفت و مهم نیست شرایط الان چیست، سختی و تنگی و محدودیت هست یا نه مهمتر از آن این است که آینده چیست؟ اگر آینده امیدبخش باشد همه شرایط موجود قابل حل است، پس برای تصمیم گیری اقتصادی فضای آینده مهم است چون جنس اقتصاد مبتنی بر آینده است.

آل اسحاق با بیان اینکه اقتصاد در یک فضای مبهم و ناامن متوقف خواهد شد، تاکید کرد: عمده ترین خطر برای فضای اقتصادی آینده مبهم و بدتر از آن آینده تاریک است. فضای کسب و کار با همه شاخص های احصاء شده بوده اینکه آیا ناصیه این فضا در آینده مثبت است یا منفی. آیا فضا صادقانه است یا دغل بازی، زورمداری غالب است یا قانون مداری؟ اگر جمع بندی یک فعال اقتصادی این باشد که فضای کشور سیاسی است و به جای مبانی اقتصادی، فضای اقتصاد سیاست زده است و شاخص های اقتصادی مطرح نیست حتما ترمز می کند و در فضای رقابتی که وجود دارد سرمایه خود را به جای دیگر منتقل می کند.

وی با تأکید بر لزوم تامل در عنوان اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: منظور از اقتصاد مقاومتی چیست؟ یک وقت به عنوان نظریه مطرح است یعنی اقتصادی که مبتنی بر مقاومت است و حمله ای صورت می گیرد و فضای چالش و تهدید و فرصت در حوزه اقتصاد حاکم است، این می شود جنگ اقتصادی و ابزار این جنگ نرم افزاری است و ما امروز در جمهوری اسلامی ایران با این مسئله روبرو هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: دشمنان ما در زمینه های مختلف نظامی، فرهنگی، اجتماعی با ما روبرو شدند و الان با گزینه اقتصاد با ما درگیر شده اند و آنها با تشکیل ستاد عملیاتی و احصاء زنجیره های اقتصادی، نقاط آسیب و حلقه ها را شناسایی کرده و به تک تک آنها ضربه می زنند و تصورشان این است که موفق شده اند، البته در برخی مسائل موفق شدند و در برخی از موضوعات خیر.

آل اسحاق در ادامه گفت: در این شرایط ما می خواهیم بر اساس اقتصاد مقاومتی آینده پژوهی کنیم. عمده ترین دغدغه های خارجی، داخلی، چشم انداز و اهدافمان همه در رابطه با اقتصاد است حتی به نظرم امنیت ملی ما و حوزه های فرهنگی، اجتماعی و... تحت تأثیر این مسائل اقتصادی است.

وی افزود: سؤال این است که چه باید بکنیم؟ آیا از همه آرمان ها و حرف های خود بگذریم؟ یا در حوزه اقتصاد طرحی نو در اندازیم؟ مقاومت در مقابل این تهدیدات از جنس مقاومت اقتصادی است و این لازمه اش شناخت اقتصادی و برخورد با تهدیدات است. علاوه بر این بر اساس بینش دینی که داریم آینده جهان قطعا از نوع اعتقادات ما خواهد بود پس جنس ما آینده نگر است و همه بسترسازی و امید و ذهنیت مان نیز بر اساس بحث مهدویت و ظهور حضرت مهدی(عج) است. ما می خواستیم ایران را اسلامی و بعد منطقه را اسلامی و بعد زمینه را برای ظهور آماده کنیم و بسترسازی این مسئله به اقتصاد نیز مرتبط است.



رئیس اتاق بازرگانی تهران، تأکید کرد: به دلایل مختلف در حوزه دیپلماسی خارجی با چالش روبرو هستیم و اگر بنا به ادامه این چالش است باید بین سیاست های اقتصادی و دیپلماسی خارجی یک همخوانی باشد که متأسفانه 180 درجه با هم فرق دارد. ما روز به روز وابسته تر می شویم و از طرفی روز به روز چالش هایمان هم بیشتر می شود در حالی که باید برعکس باشد.



وی تصریح کرد: اگر قرار است که مقاومت کنیم باید نگاه مان به حوزه کسب و کار مخالف عملکرد فعلی مان باشد. آنها از ابزار اقتصاد برای شکستن ما بهره می برند و گلوگاه را روز به روز تنگ تر می کنند در حالی که پاتک این بستن، باز کردن است. سیاست مقاومتی این است که در جایی که راه های اصلی بسته شده، راه های میان بر و مویرگی را بازکنیم در حالی که الان خلاف این مسئله را می بینیم.

آل اسحاق با تأکید بر اینکه قوانین در شرایط عادی باید اجرا شود اما در شرایط بحرانی و تحریم باید از برخی از این قوانین دست و پا گیر عبور کنیم و از راه های میان بر اقتصادمان را پیش ببریم، یادآور شد: مثلا برای وارد کردن یک کالای خارجی باید کشور تولیدکننده و گواهی مبدأ یکی باشد حالا فردی با شرایط امروز تحریم می رود یک کالای انگلیسی را از آلمان به لطایف الحیلی برای رفع مشکل داخلی کشور وارد می کند اما آن مأمور گمرک بدون توجه به شرایط امروز اقتصادی، اجازه ترخیص آن را نمی دهد و این کالا در گمرک می ماند! یکی از بلیه های امروز ما در تحریم این است که مجموعه سیاست ها همخوانی ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در این شرایط باید به بخش خصوصی که حکم مویرگ‌ها را دارند اهمیت بدهیم چون از طریق مراکز و نهادهای دولتی امکان کار اقتصادی کمتر وجود دارد. اما آنچه مورد گلایه است اینکه چرا برخی امیدشکنی می کنند و آن را به عنوان یک حرکت انقلابی مطرح می کنند و جلوتر از رهبری حرکت می کنند، مردم را باید امیدوار کرد و قطعا هر نظری که موجب ناامیدی مردم شود در جهت اهداف دشمن خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: بستن مویرگ های اقتصادی که الان بخش خصوصی مصداق آن است خلاف سیاست اقتصاد مقاومتی است و اقتصاد مقاومتی کار میان رشته ای است که احتیاج به ترکیب علمای اقتصاد و علمای نظامی مبتنی بر واقعیات سیاسی و تئوری های اقتصادی دارد اما متأسفانه الان مترهای ما سیاسی است در حالیکه جنس اقتصاد با حوزه سیاست در عین ارتباط با هم متفاوت است. اگر مسئله اول ما اقتصاد است باید جنس عملکرد مان هم بر اساس اقتصاد مقاومتی باشد.