رسانه ها با عملکرد مطلوب بستر لازم را برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، یونس نوبخت پیش از ظهر امروز در نشست مشترک روابط عمومی ها و اصحاب رسانه در شهرستان بهارستان اظهار داشت: از آنجائیکه رسانه ها و همچنین روابط عمومی نقش بسیار اساسی و مهمی نزد افکار عمومی دارند می توانند با بیان خدمات دولت به مردم و ایجاد انگیزه بسترسازحضور حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رای باشند.

وی با اشاره به شیطنتهای دشمنان برای ایجاد دلسردی بین مردم ایران اسلامی نیز افزود: با توجه به نزدیکی ایام انتخابات آتی ریاست جمهوری دشمن در تلاش است تا با راه اندازی بنگاه خبر پراکنی دروغان مردم را از حضور در پای صندوق های اخذ رای دلسرد کند.

این مسئول عنوان کرد: دشمنان قسم خورده این نظام چشم به انتخابات آتی کشورمان دوخته اند و برای ایجاد هر گونه فتنه ای دست به هر ترفند و شیطنتی می زنند تا بتوانند به اهداف پلید خود برسند.

نوبخت ادامه داد: دشمن فراموش نکند که ملت بزرگ ایران با تبعیت از فرامین ارزشمند مقام معظم رهبری با حضور خود در صحنه انتخابات تمام معادلات چندماهه دشمن را برهم خواهد زد.

فرماندار شهرستان بهارستان، رعایت تمامی قوانین انتخابات از سوی هر مسئول و یا نامزد احتمالی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی را خواستار شد و گفت: در عرصه انتخابات نباید با کوچک ترین اشتباهی یا حرکت خارج از چارچوب قانون بخواهیم بهانه دست دشمن بدهیم و به طور قطع اگر کسی بخواهد در سطح شهرستان خارج از چارچوب قانون اقدام کند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

فرماندار شهرستان بهارستان، نقش روابط عمومیها را در تشریح فعالیتهای صورت گرفته از سوی دولت را مهم ارزیابی کرد و گفت: در این مقطع حساس روابط عمومیها باید با اطلاعات جامع اهم فعالیتها و توفیقات حاصله را برای مردم به درستی تشریح کنند.

وی تاکید کرد: در سطح شهرستان حوزه انتخابات فعال است و تمام حرکات و اقدامات کاندیداهای احتمالی در حال رصد می باشد، در این زمینه کاندیداها مطمئن باشند که در صورت اقدام غیرقانونی، در صلاحیت آنان اثرگذار خواهد بود.

این مسئول در پایان بر لزوم اتحاد و همدلی بین مردم و مسئولان در جهت پیشبرد اهداف عالی نظام جمهوری اسلامی در همه عرصه ها تاکید کرد.