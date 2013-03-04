كادر فني جديد تیم کشتی فرنگی نوجوانان مشخص شد

به گزارش خبرگزاري مهر، رسول خادم در نامه ای به فدراسیون كشتي، مربی ارشد و سرپرست تیم نوجوانان را معرفی کرد. بنا بر اين گزارش نامه حوزه مديريت تيم هاي ملي كشتي به شرح زیر است:

"با توجه به ضرورت پیگیری برنامه های اجرایی کشتی فرنگی نوجوانان کشور ، بدینوسیله "مجید جهاندیده" به عنوان "مربی ارشد" تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشور و "موسی طباطبایی" به عنوان "سرپرست" تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشور تا انتهای مسابقات "بین المللی روز جهانی کودک" در سال 1392 (مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشور) معرفی می شوند. بدیهی است سایر اعضاء کادر فنی و مدیریتی ذیربط متعاقباً جهت همکاری با حوزه مدیریت تیم ملی معرفی خواهند شد."

يش از اين رشيد محمدزاده يكي از دوستان و همكاران قديمي محمد بنا،‌ سرمربيگري تيم كشتي فرنگي نوجوانان را بر عهده داشت. رسول خادم روز گذشته نيز طي ارسال نامه اي به فدراسيون كشتي، كادر فني تيم ملي كشتي فرنگي بزرگسالان را معرفي كرد.