ترازوهای الکترونیکی با پلمب جدید به بازار عرضه شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نوروزی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید مسئولان از استاندارد اظهار داشت: تاکنون ترازوها و قپان های الکترونیکی بدون پلمب به بازار عرضه می شدند که امکان سوء استفاده های احتمالی را فراهم می کرد.

به گفته نوروزی، مرکز اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران به منظور حفظ حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از تضییع حقوق کسبه و سایر کاربران این کالا، کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان ترازوها را ملزم کرده است تا ترازو و قپان های تولیدی یا وارداتی خود را با پلمب به بازار عرضه نمایند.

وی تصریح کرد از آنجایی که این قانون از ابتدای مهرماه سال 91 لازم الاجرا اعلام شده است، عرضه ترازوی بدون پلمپ به بازار، غیر قانونی محسوب شده و ترازو مشمول قانون جمع آوری قرار می گیرد.

مدیر کل استاندارد گلستان ضمن درخواست همکاری از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت اطلاع رسانی به وارد کنندگان و تولید کنندگان این کالا، به مصرف کنندگان و کاربران این کالا موکدا توصیه کرد از خرید و فروش غیر مجاز وسایل توزین فاقد پلمب جدید خودداری نمایند.

وی گفت: طبق قانون سازمان ملی استاندارد ، کلیه اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش مشمول استاندارد اجباری در سراسر کشور که مورد استفاده عامه مردم قرار می گیرد، باید در فواصل زمانی معینی توسط کارشناسان استاندارد مورد آزمایش و کالیبره کردن واقع شوند.