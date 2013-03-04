330 پایگاه جشن نیکوکاری در مازندران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی ظهر سه شنبه در نشست خبری بمناسبت 14 اسفند روز تاسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت: 330 پایگاه در سطح شهرستانهای مازندران برای جشن نیکوکاری در نظر گرفته شده است.



وی با اشاره به برگزاری جشن نیکوکاری در 5 هزار مدرسه مازندران برگزار می شود گفت: روز 16 اسفند جشن نیکوکاری در مدارس و دانشگاههای استان برگزار می شود.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران افزود : 500 هزار پاکت هدیه بین مدارس و 150 هزار پاکت در سطح بسیج محلات برای جمع آوری وجوهات جشن نیکوکاری بین مردم توزیع می شود.



باغبانی گفت: دو هزار مسجد و پایگاه بسیج محلات برای جمع Hوری کمک های مردمی در نظر گرفته شده است.



وی به توامند سازی 21 هزار مددجویی این نهاد اشاره کرد و گفت: امسال برای پنج هزار و 953 نفر مدجویان فرصت شغلی ایجاد شده است.



وی گفت: همزمان با سراسر کشور مراسم جشن نیکوکاری از 14 لغایت 22 اسفندماه امسال در مازندران برگزار می شود.

