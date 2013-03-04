شناسایی 300 هزار هکتار جدید برای توسعه اراضی کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اورنگی امروز دوشنبه در یک نشست خبری به مناسبت هفته منابع طبیعی، از افتتاح 199 پروژه در حوزه های آبخیزداری، جنگل، مرتع، بیابان و حفاظت در سراسر کشور خبر داد و تصریح کرد: این طرح ها با اعتباری بالغ بر 280 میلیارد ریال اجرا شده اند.

وی با بیان این که این طرح ها در قالب 12 هزار هکتار در حوزه آبخیزداری، 104 هزار هکتار در حوزه مرتع داری، 1233 هکتار جنگل کاری و توسعه فضای سبز و 1700 هکتار عملیات بیابان انجام گرفته است، اظهار داشت: استان خراسان رضوی با اجرای 31 پروژه بیشترین سهم را در اجرای این طرح ها داشته است، علاوه بر این اجرای این طرح ها موجب اشتغال زایی دائم و موقت برای صد هزار نفر شده است.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به توزیع 10 میلیون اصله نهال در کشور میان مردم و سازمان ها در هفته منابع طبیعی، گفت: بر اساس هماهنگی به عمل آمده با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور، آئین درختکاری به عنوان یکی از فرهنگ های اصیل ایرانی با حضور 1500 نفر از هنرمندان سراسر کشور در محل اجلاس سران، در فهرست آثار ملی ثبت خواهد شد.

اورنگی با بیان اینکه هفته منابع طبیعی از فردا همزمان با غرس نهال از سوی مقام معظم رهبری و سایر مسئولان کشوری و لشکری آغاز خواهد شد، ادامه داد: روز جمعه نیز قبل از خطبه های نماز جمعه در سراسر کشور سخنرانی درباره منابع طبیعی انجام خواهد گرفت.

صدور سند مالکیت برای 40 میلیون هکتار

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اخذ سند مالکیت 40 میلیون هکتار از اراضی ملی و دولتی در مدت زمان فعالیت دولت های نهم و دهم اظهار داشت: مجموعا 170 هزار هکتار از اراضی و منابع ملی از متصرفین خلع ید شده و بعد از طی مراحل حقوقی به دولت باز گردانده شده است، در بخش دیگر نیز 84 هزار هکتار از تصرفات را به عنوان جرایم مشهود به صورت فوری دخل و تصرف کرده ایم.

وی با اشاره به اجرای 5.8 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در قالب 2800 پروژه کشوری، توسعه 334 هزار هکتاری فضای سبز که فقط 34 هزار هکتار آن در سال 90 انجام گرفته است، اجرای طرح های مرتع داری در 16 میلیون هکتار و بیابان زدایی از 237 هزار هکتار را از اقدامات سازمان در دولت های مذکور عنوان کرد و ادامه داد: استعدادیابی 424 هزار هکتار از اراضی برای واگذاری به بخش دولتی و غیردولتی، واگذاری تقریبا صد هزار هکتار از این اراضی و فعالیت تقریبا 850 تعاونی به منظور مشارکت مردم در اجرای پروژه ها از دیگر اقدامات انجام گرفته است.

به گفته اورنگی، اجرای هفت پروژه بین المللی در 2 میلیون هکتار با مشارکت فائو و UNDP (برنامه عمران سازمان ملل متحد)، تهیه نقشه پوشش مراتع کشور، راه اندازی، درج و ثبت پایگاه ملی اطلاعات داده های مکانی همراه با امور مربوط به مراتع، سیل، لغزش و شناسنامه دار کردن حوزه های آبخیز ، استفاده از ظرفیت 4 میلیون نفری بسیج برای اجرای طرح های آبخیزداری و اجرای طرح جلوگیری از تصرف و تخریب اراضی در 2800 هکتار، پوشش 90 درصد از عرصه های منابع طبیعی کشور توسط شبکه رادیویی و فعالیت 379 پاسگاه ویژه منابع طبیعی و فعالیت 725 سرباز وظیفه در آنها برای کشف، مراقبت و پیشگیری از تخریب و پیگیری جرایم، فعالیت های سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور در دولت های نهم و دهم بوده است.

مجوزی برای کشت دیم و برداشت بذر بلوط در جنگل های زاگرس صادر نشد

اورنگی در پاسخ به پرسشی در رابطه با وضعیت جنگل های زاگرس گفت: 6 میلیون هکتار جنگل های زاگرس در 3 میلیون هکتار از مساحت کشور پراکنده هستند و 800 هزار هکتار آن در اختیار افرادی است که مالکلیت آن اراضی را دارند، طبق برنامه ریزی های انجام گرفته در حال رایزنی و مذاکره با مردم این مناطق هستیم تا بتوانیم نوع بهره برداری و حضور در جنگل ها، اقتصادی و متناسب با اکوسیستم باشند.

وی تأکید کرد: هیچ مجوزی برای کشت دیم در این اراضی از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر نشده است. در حال حاضر اولویت ما فعالیت برای انجام هماهنگی های مذکور است.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در رابطه با اظهارات انتقادی رئیس جمهور در رابطه با تولید 6 میلیون تن بلوط در سال و از بین رفتن آنها گفت: در جنگل های زاگرس به واسطه آن که احیا و توسعه جنگل به روش دانه زایی انجام می شود به همین دلیل سالانه حدود 150 تا 300 کیلو گرم بذر بلوط داریم. اصرار داریم که اینها باید باشند تا بحث توسعه جنگل ها را همچنان داشته باشیم، ضمن آنکه به صورت سنتی و معیشتی خود دامداران نیز به این مقوله توجه دارند؛ به همین دلیل بذر بلوط را یکباره برداشت نمی کنند، شرایط جنگل های کشور به گونه ای است که سازمان نیز هیچ مجوزی برای برداشت از بذر بلوط را صادر نمی کند.

اورنگی در رابطه با انتقاد دیگر رییس جمهور در رابطه باخروج دام از جنگل ها گفت: بر اساس ماده 147 و 148 قانون برنامه برنامه پنجم توسعه فعالیت ها در حوزه منابع طبیعی در چار چوب این قوانین است . عبارت خروج دام از جنگل در قالب طرح ساماندهی دام و جنگل نشینان از سوی سازمان دنبال می شود و مشکلاتی که در رابطه با اجرای طرح بوده است، مربوط به منابع اعتباری است.

وی در رابطه با واگذاری اراضی برای اجرای طرح توسعه کشاورزی تأکید کرد: سازمان با سیاست های توسعه ای کشور ضمن رعایت یکسری از الزامات و محدودیت ها در عرضه های مورد نیاز همکاری می کند. اینطور نیست که هیچ کاری برای آبادانی کشور انجام نشود، در چارچوب قوانین برای تمام حوزه ها حتی اقتصادی، اراضی مورد نیاز آنها در عرصه هایی که محدودیت و ممنوعیتی نسبت به آنها وجود ندارد، شناسایی و در اختیارشان قرار می گیرد. طرح توسعه کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد: شناسایی اولیه برای تأمین 2 میلیون هکتار مورد نیاز طرح توسعه کشاورزی انجام گرفته است؛ جمع بندی بررسی ها نشان می دهد که در حال حاضر شرایط برای واگذاری 300 هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی وجود دارد و این بررسی ها با محوریت تأمین آب به عنوان منبع فعالیت های کشاورزی انجام گرفته است.

اورنگی در رابطه با افزایش یک میلیون هکتار به طرح جنگل های کشور گفت: بر اساس معیارهای فائو، اراضی دارای تاج پوشش باید 10 درصد در نیم هکتار و 500 اصله درخت باشد، در صورتی که ما 5 درصد پوشش را مبنای محاسبه قرار می دهیم؛ در سنوات اخیر حدود 2 میلیون هکتار نهال کاری انجام شده که از ابتدای انقلاب تا به امروز یک میلیون هکتار به تاج پوشش 5 درصد به بالا رسیده است که این امر شامل جنگل های در دست کاشت و بیابان زدایی نیز می شود.

مقابله با ریزگردها وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست است

وی در رابطه با اقدامات سازمان برای مقابله با ریزدگردها خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات دولت متولی مقابله با ریزگردها سازمان حفاظت از محیط زیست است و سازمان جنگل ها به عنوان دستگاه همکار در این امر حضور دارد. تعهدات ما در طرح مقابله با ریزگردها، مشارکت در تهیه طرح های مطالعاتی، حضور کارشناسان و توسعه و نهال کاری در مقاطع مورد نیاز در مرزهای داخل، عراق و سوریه است.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با میزان فرسایش خاک گفت: صحبت در این رابطه نوعی خودزنی است.چون اگر بخواهیم درباره فرسایش خاک صحبت کنیم، حتما بعد می پرسید چرا؟ عدم مدیریت سیلاب یا روان آب های مقطعی در کشور، انجام فعالیت های بدون هماهنگی در قالب طرح های عمرانی خطوط انتقال و شبکه های گاز، آب، راه، عواملی هستند که بر روی فرسایش خاک تاثیر دارند.

واردات 19 درصدی چوب

اورنگی مصرف سالانه چوب در کشور را 57 میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت: 16 تا 17 درصد از این میزان، از جنگل های شمال، 64 درصد از طریق تولیدات باغی و مردم و 19 درصد معادل 42 هزار تن از طریق واردات تأمین می شود. ضمن آنکه 15 واحد صنایع چوبی کشور در مرحله ورود به تولید هستند که نیازمند تأمین 3 میلیون مترمکعب چوب آلات هستند که امیدواریم از طریق واردات منابع اولیه در اختیارشان قرار گیرد.

وی در بخش پایانی این نشست در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با دلایل خشکیدگی بلوط ها گفت: گزارش اولین خشکیدگی مربوط به سال 88 است و در این رابطه از نماینده فائو و اساتید دانشگاهی برای بررسی مشکل دعوت به عمل آمده است. علت اصلی این پدیده خشکسالی سنوات اخیر، کم رطوبتی والبته پدیده گرد و غبار بوده به همین دلیل در سال 90، 18 میلیارد تومان یکجا از منابع سازمان برای مواجهه با این پدیده در 6 استان زاگرسی اختصاص یافت، مقابله در سطح 300 هزار هکتار انجام گرفته است و امیدواریم با انجام عملیات های احیا و پرورش، آبخیزداری و سایر عملیات مکانیکی و بیولوژیکی بتوانیم خشکیدگی را در همین سطح نگه داریم. در حال حاضر اولویت ما با وجود کمبود منابع، مقابله با خشکیدگی و صیانت از جنگل های کشور است.

همچنین علي اوسط منتظري، معاون مناطق مرطوب و نيمه مرطوب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور نیز در پاسخ به سئوالی در رابطه با آفت زدگی شمشادها در مناطق شمالی کشور اظهار داشت: اولین گزارش ریزش برگ شمشادها مربوط به منطقه تنکابن است. بررسی ها نشان داد که این آفت از شرق گیلان شروع و به سمت منطقه مازندران در حال پیشروی است و 2 هزار هکتار را آلوده کرده است. این آفت نوعی قارچ است که در آمریکا و ترکیه نیز مشاهد شده و از طریق باد به کشور ما آمده است، هفته پیش نوع آفت شناسایی شد و دستورالعمل اجرایی برای مواجهه با آن تهیه شده است. این قارچ هم اکنون توسط سرما کنترل شده اما با تغییر فصل اقدامات باید به گونه ای انجام گیرد تا مشکل رفع شود چرا که اگر به موقع اقدام نشود به مشکل مواجه خواهیم شد.