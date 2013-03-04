سومين جشنواره علمي پژوهشي جابربن حيان گشايش يافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدمهدي انصاري در مراسم افتتاحيه سومين جشنواره و نمايشگاه علمي پژوهشي جابربن حيان، در سخناني با بيان اينكه در تاريخ نام دو گروه اشقيا و نيكان ماندگار شده است، اظهار داشت: نام اشقيا به سبب عبرت گرفتن و درس آموزي بشريت در تاريخ ماندگار شده تا بشر بار ديگر در مسير ذلت و ظلم گام برندارد.

وي با اشاره به اينكه نام اهل ايمان و فرهيختگان و اهل علم نيز در تاريخ ماندگار شده است، تصريح كرد: مطالعه تاريخ نشان مي دهد كه جابربن حيان چه ويژگي هاي اخلاقي علمي و ديني داشت كه خداوند نام او را در تاريخ ماندگار و جاودانه كرد.

معاون سياسي امنيتي استاندار قم در ادامه سخنان خود با اشاره به جايگاه علمي ايران اسلامي در سطح منطقه و جهان اظهار داشت: امروز مردم ايران ملتي عزتمند و پرافتخار هستند كه انقلاب آنها برگي از تاريخ را به خود اختصاص داده و اين حركت پرشور و ظلم ستيزانه آنها همواره در يادها باقي خواهد ماند.

وي با تاكيد بر اينكه مسير براي رشد علمي همه اقشار جامعه فراهم است، افزود: برگزاري جشنواره هاي علمي و استفاده از ظرفيت دانش آموزان و دانشجويان و فرهيختگان جامعه زمينه تفكر و تعقل و همچنين رشد علمي ايران اسلامي را فراهم مي كند.

حجت الاسلام انصاري با اشاره به اهداف برگزاري جشنواره و نمايشگاه جابربن حيان تصريح كرد: اين حركت روحيه كسب علم و پژوهش را در دانش آموزان تقويت كرده و احترام به خلاقيت و تفكرات آنها است.

مديركل آموزش و پرورش استان قم نيز در اين مراسم با اشاره به شركت 443 دانش آموز دوره ابتدايي با 191 پروژه علمي در جشنواره جابربن حيان، اهداف برگزاري اين جشنواره را تقويت مهارت هاي زندگي، خلاقيت و نوآوري و همچنين روحيه كار گروهي در دانش آموزان عنوان كرد.

بازديد معاون استاندار قم از مراحل ساخت مركز پرتودرماني بيمارستان وليعصر

معاون سياسي امنيتي استاندار قم از مراحل ساخت مركز پرتودرماني بيمارستان حضرت ولي عصر عج الله تعالي فرجه الشريف قم بازديد كرد.

حجت الاسلام محمدمهدي انصاري در حاشيه بازديد از مراحل ساخت مركز خيريه پرتودرماني بيمارستان حضرت ولي عصر عج الله تعالي فرجه الشريف، با اشاره به ضرورت وجود مراكز مختلف درماني در بخش هاي مختلف در استان اظهار داشت: وجود مراكز مختلف درماني در بخش هاي مختلف ضرورتي جدي براي استان است و مشكل سفرهاي بين شهري براي امور درماني را مي كاهد.

وي لزوم وجود تكنولوژي هاي پيشرفته درماني در استان را يادآور شد و افزود: سرطان يكي از بيماريهاي در حال گسترش در سطح جهان است و بايد از گسترش اين بيماري خطرناك در كشور جلوگيري كرد و احداث اين مركز مي تواند گامي اساسي در جهت مقابله و درمان اين بيماري باشد.

معاون سياسي امنيتي استاندار قم با تاكيد بر استفاده از ابزارهاي تبليغاتي و رسانه اي جهت مقابله با سرطان اظهار داشت: اطلاع رساني به مردم در خصوص تغيير فرهنگ استفاده از مواد غذايي و ظروف يكبار مصرف و پلاستيكي مي تواند تاثير بسزايي در جلوگيري از گسترش بيماري سرطان داشته باشد.

