نمایشگاه نقاشی هفته منابع طبیعی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمايشگاه آثار نقاشی به مناسبت هفته منابع طبیعی ظهر دوشنبه در محل گالري خانه سوره حوزه هنری مازندران افتتاح شد.



این نمايشگاه که توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با همکاری حوزه هنری مازندران برپا شد، شامل 30 تابلوی نقاشی اثر فرزانه شایسته، یکی از بانوان هنرمند استان است.

این آثار با موضوع طبیعت و با تکنیک های مختلف از جمله رنگ روغن، گواش خلق و به نمایش گذاشته شده است.



نمایشگاه فوق الذکر تا سه شنبه 22 اسفند ماه همه روزه به جز ايام تعطيل از ساعت 9 الي 17 برپا بوده و عموم علاقمندان می توانند جهت بازدید ازاین نمایشگاه به ساري، ميدان امام، بلوار دانشگاه حوزه هنري مازندران مراجعه کنند.