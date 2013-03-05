  1. فرهنگ و ادب
۱۵ اسفند ۱۳۹۱، ۸:۲۲

استاد بازنشسته دانشگاه تهران فرهنگ اصطلاحات دوزبانه فارسی ـ انگلیسی را تدوین کرد

استاد بازنشسته دانشگاه تهران فرهنگ اصطلاحات دوزبانه فارسی ـ انگلیسی را تدوین کرد

فرهنگ اصطلاحات دوزبانه فارسی و انگلیسی به همت محبوبه وفایی و نشر قطره منتشر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ دو زبانه اصطلاحات زبان‌های فارسی و انگلیسی با تدوین محبوبه وفایی محقق، مترجم و استاد بازنشسته دانشگاه تهران انجام شده است. وفایی این فرهنگ را در پی 30 سال تحقیق و تدریس تدوین کرده است و در این کار از همکاری یکی از استادان ایرانی زبان انگلیسی در کشور انگلستان نیز بهره برده است. این استادT پروفسور لادن نیایش نام دارد و وفایی را در پژوهش و آماده‌سازی این فرهنگ یاری کرده است.

ماخذ اصلی برای تدوین این فرهنگ، یک فرهنگ دو زبانه فرانسوی ـ انگلیسی بوده است، اما وفایی در این کار از فرهنگ‌های دیگر نیز استفاده کرده است. محبوبه وفایی سال‌ها به تدریس زبان و ادبیات انگلیسی اشتغال داشته و یکی از واحدهایی که در این سال‌ها تدریس کرده، درس مربوط به اصطلاحات انگلیسی بوده است. پروفسور نیایش نیز به تدریس ادبیات تطبیقی در دانشگاه‌های فرانسه و دیگر کشورهای جهان مشغول است. این دو، یک فرهنگ دو زبانه فرانسوی ـ‌انگلیسی را مبنای کار خود قرار داده‌اند اما همان‌طور که اشاره شد، برای نوشتن فرهنگ دو زبانه اصطلاحات فارسی ـ انگلیسی، فرهنگ‌های دیگری را هم با کتاب ماخذ مقابله کرده‌اند.

مقابله نهایی فرهنگ‌ها برای نوشتن کتاب مورد نظر، با بیش از 10 فرهنگ مختلف انجام شده و در نهایت، کتاب فرهنگی با حدود 4 هزار و 500 اصطلاح آماده شده است. این کتاب برای چاپ آماده شده و تا به حال فیپا گرفته است. فرهنگ دو زبان اصطلاحات فارسی ـ انگلیسی برای گرفتن مجوز چاپ به ارشاد رفته و مسئولان نشر قطره امیدوارند با توجه به علمی بودن این کتاب روند اخذ مجوز را به سرعت طی کند تا برای عرضه در نمایشگاه کتاب تهران آماده شود.

کد مطلب 2011420

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