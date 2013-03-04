پروژه های شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی در ردیف بودجه 92 قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید امینی پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه اقتصادی استان، اظهارداشت: امسال اعتبار موردنیاز برای شهرک های صنعتی در دستور کار قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: اختصاص اعتبار برای آغاز فاز چهارم شهرک صنعتی بیرجند و تامین زیرساخت های شهرک صنعتی شهرستان زیرکوه در تامین اعتبارات سال آینده پیش بینی شود.

وی با اشاره به اینکه یک میلیارد و 830 میلیون تومان برای تامین زیرساخت های شهرک صنعتی بیرجند مورد نیاز است، افزود: 50 درصد این اعتبار باید در ردیف اعتبارات 92 فرمانداری بیرجند قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه توسعه شهرک های صنعتی در کشور مورد حمایت قرار گرفته است،افزود: دراین راستا باید دستگاه های مختلف همکاری لازم را انجام دهند.

وی همچنین در خصوص فروش مصالح ساختمانی در استان، افزود: سالانه یکبار این مصالح قیمت گذاری می شود که برای حمایت از تولید کنندگان باید قیمت جدید در فروردین ماه 92 قیمت گذاری شود.

امینی در خصوص زمینی برای احداث باجه بانک ملی در سایت اداری 400 متر زمین مورد نیاز است، افزود: این زمین در سایت اداری و یا در سایت مسکن مهر استان برای احداث بانک، کارشناسی خواهد شد.

علی طیبی مدیرشعب بانک ملی خراسان جنوبی هم گفت: اعتبار تامین زمین در سال جاری و اعتبار ساخت این شعبه از سوی بانک ملی در سال آینده تامین می شود.

همچنین در خصوص قیمت تمام شده شن و ماسه در استان تعیین شد: ماسه شکسته هر تن پنج هزار تومان، ماسه شسته چهار هزار و 800 تومان، بادامی طبیعی سه هزار و 300 تومان و نخودی طبیعی سه هزار و 300 تومان تا پایان سال به فروش برسد و برای سال آینده فروردین ماه قیمت های کارشناسی خواهد شد.