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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۵۶

نقشه حمله به پلیس ایرلند شمالی خنثی شد

نقشه حمله به پلیس ایرلند شمالی خنثی شد

پلیس ایرلند شمالی از خنثی شدن طرح حمله به یک پاسگاه و کشف خمپاره در یک ون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس ایرلند شمالی صبح امروز دوشنبه با خنثی کردن طرح حمله به یک پاسگاه پلیس تسلیحاتی را از یک دستگاه خودروی ون کشف کردند.

قرار بود در این حمله از خمپاره انداز استفاده شود که بر اساس اعلام پلیس ایرلند شمالی از ون ذکر شده گلوله های خمپاره بدست آمده است.

این ون در محله "لندندری" کشف شده و در نتیجه آن نزدیک به یکصد منزل مسکونی در نزدیکی این محل تخلیه شده و ماموران خنثی سازی بمب چهار گلوله خمپاره را از محل خارج کردند.

ایرلند شمالی از اواخر سال میلادی گذشته و در پی تصمیم شورای شهر بلفاست برای حذف پرچم انگلیس از ساختمان شهرداری با اعتراضات سلطنت طلبها مواجه شد که این تظاهرات به آشوب کشیده شد و سلطنت طلب ها به نیروهای پلیس حمله کردند.

کد مطلب 2011422

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