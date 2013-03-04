کمبود سرمایه مهمترین مشکل بخش کشاورزی گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، علینقی ایمانی ظهر دوشنبه در همایش اقتصاد مقاومتی با رویکرد کشاورزی گفت: کمبود آب، خاک، ماشین آلات ، تحقیقات و تکنولوژی های نوین از دیگر مشکلات بخش کشاورزی است.

وی اظهار داشت: کشاورزی در هر کشوری پایه و موتور محرکه سایر بخش ها منجمله صنعت و خدمات است که به طور مستقیم و غیر مستقیم در اشتغالزایی نیز نقش به سزایی دارد.

ایمانی ادامه داد: در ایران پس از انقلاب اسلامی رهبران نظام توصیه و اعتقادشان بر توسعه بخش کشاورزی بوده است و محوری بودن کشاورزی در برنامه های مختلف توسعه ای مشهود است.

وی اذعان داشت: تاکید مقام معظم رهبری نیز بر توسعه پایدار با حفظ منابع پایه خاک، آب و منابع انسانی بوده است و همچنین خودکفایی محصولات اساسی و صادرات محصولات دارای مزیت های نسبی است.

ایمانی تاکید کرد: تربیت، حفظ و تجهیز نیروی انسانی کشاورزی و تقویت تشکل های وابسته به کشاورزی از دیگر موارد است که کمتر به آن توجه شده است.

وی تصریح کرد: سودآوری در بخش کشاورزی متاسفانه قابل مقایسه با سایر بخش ها و متعادل نیست، از اینرو، اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی، کاهش هزینه های تولید، تخصیص یارانه های هدفمند به این بخش می تواند کمکی به بخش کشاورزی باشد.

ایمانی در ادامه گفت: در استان 90 درصد محصولات کشاورزی وابسته به آب است، در حالیکه در دنیا این رقم 35 درصد است و همین میزان مصرف آب موجب می شود تا هزینه های بخش کشاورزی 20 درصد افزایش یابد.

وی اذعان داشت:اجرای دقیق سیاست های کل نظام، بهره وری نیروی انسانی و سرمایه و منابع طبیعی، توجه به ساختار سنی پیر و ساختار آموزشی پایین از مهمترین راه های نجات بخش کشاورزی است.