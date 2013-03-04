رتبه دوم استانی فعالیتهای عمرانی در سال 90 برای شهرداری فرون آباد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بندعلیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: شهرداری فرون آباد رتبه دوم ارزیابی عملکرد حوزه معاونت امور عمرانی استانداری تهران در زمینه فعالیتهای عمرانی در سال 90 را در میان شهرداریهای استان تهران کسب کرد.

وی افزود: این ارزیابی در بازدیدهای تیم کارشناسی حوزه معاونت عمرانی استانداری تهران از شهر فرون آباد صورت گرفت که شامل کیفیت طرحها، نحوه ارجاع کار، بودجه ریزی عملیاتی، درصد تحقق اهداف پروژه ها، کیفیت اجرای پروژه ها، نحوه اجرای پروژه ها و اجرای طرحهای فوریتی در سال 90 بوده است.

افتتاح و بهره برداری پروژه های مدیریت شهری فرون آباد

بندعلیان با اشاره به طرحهای عمرانی در حال اجرا در فرون آباد از افتتاح و بهره برداری پروژه های مدیریت شهری در روز پنجشنبه 17 اسفندماه و با حضور محمدرضا محمودی معاون امور عمرانی استانداری تهران خبر داد.

گفتنی است، در همایش ماهانه شهرداران شهرهای استان تهران که در شهرستان رباط کریم برگزار شد، از شهردار فرون آباد به پاس زحمات بی شائبه در خصوص فعالیتهای عمرانی طی دوره مالی سال 1390 و کسب رتبه دوم توسط محمدرضا محمودی معاون امور عمرانی استانداری تهران تجلیل به عمل آمد.