دستگیری مهاجم آرسنال به دلیل رانندگی بعد از مصرف مشروبات الکلی

به گزارش خبرگزاری مهر، "بندتنر" شنبه شب در حالی که مست بود در خلاف جهت جاده ای در کپنهاگ در حال حرت بود که توسط پلیس متوقف شد. او در صفحه توئیتر خود از هوادارانش به دلیل این کار عذرخواهی کرد. او در توئیتر خود نوشت: واقعا متاسفم و از همه دوستان و هوادارانم به دلیل اینکه در حالت مست رانندگی کرده ام عذرخواهی می کنم و تمام مسئولیت این کار خود را هم به عهده می گیرم. بندتنر که در 9 بازی خود برای یوونتوس در این فصل هیچ گلی به ثمر نرسانده انتظار می رود در پایان فصل به آرسنال بازگردد.
نیکلاس بندتنر مهاجم دانمارکی باشگاه آرسنال که این فصل به صورت قرضی در یوونتوس بازی می کند به دلیل رانندگی در خلاف جهت جاده و نداشتن تعادل به دلیل مصرف مشروبات الکلی توسط پلیس دستگیر شد.
کد مطلب 2011429
نظر شما