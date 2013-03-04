دستگیری مهاجم آرسنال به دلیل رانندگی بعد از مصرف مشروبات الکلی

به گزارش خبرگزاری مهر، "بندتنر" شنبه شب در حالی که مست بود در خلاف جهت جاده ای در کپنهاگ در حال حرت بود که توسط پلیس متوقف شد. او در صفحه توئیتر خود از هوادارانش به دلیل این کار عذرخواهی کرد. او در توئیتر خود نوشت: واقعا متاسفم و از همه دوستان و هوادارانم به دلیل اینکه در حالت مست رانندگی کرده ام عذرخواهی می کنم و تمام مسئولیت این کار خود را هم به عهده می گیرم. بندتنر که در 9 بازی خود برای یوونتوس در این فصل هیچ گلی به ثمر نرسانده انتظار می رود در پایان فصل به آرسنال بازگردد.