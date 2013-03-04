اجرای پروژه های شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی نیازمند 12 میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جرجانی پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه اقتصادی استان، در خصوص وضعیت شهرک های استان، اظهارداشت: از مجموع اعتبار مورد نیاز 50 درصد آن معادل شش میلیارد تومان در اعتبارات سال 92 تخصیص می یابد.

وی با اشاره به اینکه شهرک های صنعتی استان، در قالب 16 اولویت برنامه ریزی شده است، افزود: تامین زیرساخت های مورد نیاز شهرک های استان باید مورد توجه قرار گیرد.

جرجانی اضافه کرد: احداث شهرک صنعتی در شهرستان تازه تاسیس زیرکوه نیز از ضرورت ها در استان است که امسال در اولویت احداث قرار گرفته است.

به گفته وی همچنین اتمام فاز چهارم شهرک صنعتی بیرجند نیز در اولویت پروژه های شهرکهای صنعتی استان در سال آینده قرار دارد.

جرجانی با اشاره به اینکه در شهرک صنعتی زیرکوه غیر از تملک زمین هیچ عملیاتی نشده است، افزود: برای تامین آب و برق این شهرک یک میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار نیاز است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی یادآور شد: برای شهرک صنعتی بیرجند نیز یک میلیارد و 830 میلیون تومان اعتبار مورد نیاز است.