253 میلیون برگه سهم در بورس تهران معامله شد

به گزارش خبرنگار مهر، در داد و ستدهای امروز دوشنبه بورس تهران، سهام گروه بانکی و خودرویی بیش از سایر گروه ها مورد توجه سهامداران قرار گرفت. در نتیجه داد و ستدهای روز جاری بالغ بر 253 میلیون برگه سهم در بازار داد و ستد شد که بالغ بر 90 میلیون سهم از معاملات امروز متعلق به نمادهای بانک ملت، سایپا، حفاری شمال، مپنا، بانک صادرات، سرمایه گذاری ملی ایران و سرمایه گذاری سایپا بود.

همچنین ارزش معاملات امروز 847 میلیارد ریال بود که پالایش نفت تبریز، تولید اتومبیل سایپا، ملی مس، حفاری شمال، سرمایه گذاری معادن و فلزات، پتروشیمی پردیس و فولاد مبارکه با بیش از 350 میلیارد ریال ، بیشترین ارزش معاملات را ثبت کردند.

شاخص بورس در این روز با 20 پله عقب نشینی در رقم 37 هزار و 135 قرار گرفت. نمادهای سرمایه گذاری غدیر، هلدینگ پارسیان، پالایش نفت تبریزو ملی مس بیشترین تاثیر را بر افت شاخص داشتند. این در حالی بود که سایپا، بانک ملت و مپنا با بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص از افت بیشتر این نماد جلوگیری کردند.

شاخص صنعت نیز 133 واحد پایین آمد اما در مقابل شاخص های 50 شرکت فعالتر 6 واحد، شاخص آزاد شناور 55 واحد و شاخص بازار اول 44 واحد بالا رفت. در بازار امروز شاخص بازار دوم 473 واحد کاهش یافت. همچنین در پایان معاملات امروز، ارزش بازار نیز در عدد 166 هزار میلیارد تومان قرار گرفت.