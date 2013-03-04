نوجوان قمي به مدال نقره مسابقات کشتی آزاد كشور دست یافت

محسن وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: هر تلاشی که برای رشد و پیشرفت کشتی قم در سال های اخیر انجام داده ایم به بار نشسته است و افتخار آفرینی کشتی گیران قمی در مسابقات مختلف کشوری، خستگی را از تن تمامی عوامل پرتلاش هیئت به در می کند.

وی ادامه داد: وقتی می بینیم که نوجوانان و جوانان افتخار آفرین کشتی قم در میادین مهم کشوری عملکرد درخشانی دارند و موجب سرافرازی خود و نام قم در جدال با برترین های کشور می شوند، انگیزه و تلاش ما برای کار بهتر بیشتر می شود.

نایب رئیس هیئت کشتی استان قم بیان داشت: ما در کشتی یکی از استان های موفق کشور هستیم و در رشته فرنگی آن جزو هیئت هایی به شمار می رویم که قهرمانان متعددی در اوزان و رده های سنی مختلف داریم و حالا در کشتی آزاد نیز آرام آرام به این جایگاه نزدیک می شویم.

وی به درخشش کشتی گیران قمی در مسابقات قهرمانی کشور اشاره کرد و عنوان داشت: فراتر از آنچه که انتظار داشتیم، خوشبختانه تيم كشتي آزاد نوجوانان قم در پيكارهاي قهرماني كشور موفق به كسب يك نشان نقره و يك عنوان پنجمي شد.

وزیری اضافه کرد: تيمي متشكل از 10 كشتي گير آزادکار رده سنی نوجوانان در اوزان مختلف به مربيگري علي دخيلي و اكبر شاه‌علي‌لو دو تن از مربیان سازنده و با دانش کشتی قم، به نمايندگي از هيئت كشتي استان قم در پيكارهاي قهرماني كشتي آزاد نوجوانان كشور حضور يافت.

وی افزود: در اين مسابقات که به میزبانی هیئت کشتی استان خوزستان و در مسجد سليمان برگزار شد، نفرات و تیم‌های برتر مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور نوجوانان در حالي مشخص شدند كه اين پيكارها يك نشان نقره و يك عنوان پنجمي باري تيم اعزامي قم به همراه داشت.

نایب رئیس هیئت کشتی استان قم ابراز کرد: محمدرضا رضايي و سعيد داناپور چهر‌ه‌هاي درخشان كشتي قم در اين پيكارها بودند كه بعد از سال‌ها كشتي قم توسط رضايي به مدال نقره رسيد و داناپور در وزن خود پنجم شد تا آرام آرام كشتي آزاد قم نيز رونق گرفته و در كشور افتخارآفرين شود.

وی یاد آور شد: در وزن 63 کیلوگرم این دوره از مسابقات محمدرضا رضایی چهره درخشان کشتی آزاد قم بود که در دیدار نهایی با بدشانسی در مقابل علی اسماعیل پور از مازندران مغلوب شد و به نشان نقره بسنده کرد در حالی که در وزن 100 کیلوگرم سعید داناپور از قم بعد از نمایندگان مازندران، لرستان، تهران و قزوین موفق به کسب عنوان پنجم شد.

