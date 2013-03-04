طرح ترافيكي ويژه نوروز از 24 اسفند در قزوين اجرا مي شود

منوچهر حبيبي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به اينكه در ايام تعطيلات نوروز مسافرت هموطنان شروع و ترافيک فوق العاده سنگيني در محورهاي مواصلاتي استان بوجود مي آيد لذا انجام اقدامات پيشگيرانه براي مهار و كاهش تصادفات احتمالی امري ضروري است.



وي افزود: در ايام تعطيلات نوروز بدليل شلوغي جاده ها برخي از رانندگان به مقررات راهنمايي و رانندگي توجه نمي كنند كه اين امر حوادث و تلفات جاني و مالي را به دنبال دارد.



معاون امور عمراني استاندار قزوین تصريح كرد: در همين راستا طرح ترافيكي ويژه نوروز از 24 اسفند ماه با هدف كنترل عبور و مرور و سهولت در تردد وسايط نقليه و برخورد با تخلفات رانندگان در سطح محورهاي مواصلاتي استان عملاً اجرا خواهد شد.



وي در پايان خواستار رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي از سوي رانندگان در محورهاي مواصلاتي استان شد تا مانع از وقوع تصادف براي خود و ديگران شوند.