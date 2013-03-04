طرح ترافيكي ويژه نوروز از 24 اسفند در قزوين اجرا مي شود

منوچهر حبيبي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به اينكه در ايام تعطيلات نوروز مسافرت هموطنان شروع و ترافيک فوق العاده سنگيني در محورهاي مواصلاتي استان بوجود مي آيد لذا انجام اقدامات پيشگيرانه براي مهار و كاهش تصادفات احتمالی امري ضروري است.
وي افزود: در ايام تعطيلات نوروز بدليل شلوغي جاده ها برخي از رانندگان به مقررات راهنمايي و رانندگي توجه نمي كنند كه اين امر حوادث و تلفات جاني و مالي را به دنبال دارد.
معاون امور عمراني استاندار قزوین تصريح كرد: در همين راستا طرح ترافيكي ويژه نوروز از 24 اسفند ماه با هدف كنترل عبور و مرور و سهولت در تردد وسايط نقليه و برخورد با تخلفات رانندگان در سطح محورهاي مواصلاتي استان عملاً اجرا خواهد شد.
وي در پايان خواستار رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي از سوي رانندگان در محورهاي مواصلاتي استان شد تا مانع از وقوع تصادف براي خود و ديگران شوند.
قزوین- خبرگزاری مهر: معاون امور عمراني استاندار قزوین، از اجراي طرح ترافيكي ویژه نوروز 92 از 24 اسفند ماه در سطح محورهاي مواصلاتي استان قزوين خبر داد.
منوچهر حبيبي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به اينكه در ايام تعطيلات نوروز مسافرت هموطنان شروع و ترافيک فوق العاده سنگيني در محورهاي مواصلاتي استان بوجود مي آيد لذا انجام اقدامات پيشگيرانه براي مهار و كاهش تصادفات احتمالی امري ضروري است.
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