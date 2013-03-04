1500 نفر از خرم آباد به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضي ولي پوري ظهر دوشنبه در جلسه ستاد هماهنگي كاروان راهيان نور هدف از بازديد هموطنان از مناطق جنگي را زنده نگاه داشتن فرهنگ ايثار و شهادت و انتقال اين فرهنگ معنوي به نسل حاضر برشمرد.

ولي پوري در سخناني از رشادت و دلاورمرديهاي فرزندان اين مرز و بوم به عنوان يادگاري ثبت شده در تاريخ ايران اسلامي ياد کرد و گفت: همه ما مديون ايثار و مجاهدت شهدا و ايثارگران هشت سال دفاع مقدس هستيم و در راه ترويج فرهنگ جهاد و ايستادگي وظيفه سنگيني بر عهده داريم.

فرماندار خرم آباد درخصوص اعزام علاقمندان به مناطق جنگي گفت: هر ساله در اين ايام كاروانهايي از سراسر كشور به مناطق جنگي اعزام مي شوند كه در اين راستا تاكنون بيش از چهار هزار نفر از شهرستان خرم آباد در قالب كاروانهاي دانشجويي و دانش آموزي برای بازديد از مناطق جنگي اعزام شده اند.

ولیپوری ادامه داد: در این راستا امسال نیز تعداد هزار و 500 نفر از بسيجيان اقشار مختلف مردم از تاريخ 18 اسفند امسال تا 9 فروردين سال آينده در قالب كاروان راهيان نور به مناطق جنگي اعزام خواهند شد.

وي به شرايط ويژه شهرستان خرم آباد و قرار گرفتن در مسير كاروانهاي راهيان نور اشاره کرد و گفت: به همين خاطر مردم استان و به ويژه شهرستان خرم آباد هر ساله میزبان بسياري از زائران مناطق جنگي هستند كه برای رفاه حال اين زائران برنامه ريزي ويژه و تمهيدات خاصی در نظر گرفته مي شود.

ولي پوري از اتخاذ تمهيدات لازم در راستاي اعزام كاروان راهيان نور خبر داد و اظهار داشت؛ هماهنگيهاي لازم درخصوص پيش بيني نيازمنديهاي سفر، تغذيه، اسكان و به ويژه سرويس اياب و ذهاب زائران مناطق جنگي صورت پذيرفته و مقرر شد براي حمل و نقل كاروان راهيان نور از وسايل نقليه استاندارد و مدل بالا استفاده شود.

فرماندار خرم آباد در ادامه اين جلسه از همه دستگاههاي اجرايي شهرستان خواست با تعامل و همكاري ويژه شرايط را براي اعزام علاقمندان به مناطق جنگي فراهم کنند.