به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فلاح روز دوشنبه با بیان این مطلب اظهار داشت: طبق اطلاعات مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده سال 1390 بانک ، کل سهم سود سپرده گذاران از درآمدهای مشاع بانک بیش از 32 هزار و 160 میلیارد ریال بوده و سود قطعی محاسبه شده متعلق به سپرده گذاران نیز به میزان قابل توجهی بیشتر از سود علی الحساب پرداختی به آنان است .

مدیر عامل بانک تجارت با اشاره به اینکه در صورتهای مالی سال 90 بیش از 27 هزار میلیارد ریال به عنوان سود قطعی شناسایی شده یاد آور شد : طی سال گذشته بیش از 24 هزار و 678 میلیارد ریال سود علی الحساب به سپرده گذاران پرداخت شده و اکنون می توانیم با توجه به تائید صورتهای مالی بانک بیش از 2 هزار و 418 میلیارد ریال سود دیگر بین سپرده گذاران بانک تسهیم کنیم.

وی با اشاره به اینکه پرداخت مابه التفاوت سود علی الحساب و سود قطعی ، تمام سپرده های معمول بانک تجارت را شامل می شود افزود: محاسبه مابه التفاوت سود متعلقه به هر گروه از حسابهای بانک تجارت براساس محاسبات فنی و دقیق و مطابق فرمولهای مورد تائید حسابرسان قانونی بانک صورت گرفته و بر همین مبنا به برخی حسابهای سپرده گذاری پنج ساله مشتریان بانک تا بیش از پنج درصد سود بیشتر پرداخت خواهد شد.



مدیرعامل بانک تجارت همچنین از تحقق کامل EPS این بانک برای سال مالی 1391 خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تداوم اعتماد مشتریان و سهامداران، بانک تجارت بتواند همچنان نقشی موثر در عرصه های مختلف کشور ایفاء نموده و یک بنگاه مالی سودآور، مطمئن و مسئولیت پذیر باشد.



