ثبت رکورد پله نوردی توسط ورزشکار پیشوایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقات سراسری پله نوردی که در برج میلاد برگزار شد، اداره ورزش و جوانان شهرستان پیشوا حضور پررنگی داشت و دو نفر از ورزشکاران برجسته و صاحب عنوان شهرستان را به این مسابقات اعزام کرد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پیشوا در توضیح این خبر گفت: اداره ورزش و جوانان در راستای پیشبرد و توسعه اهداف ورزش و همچنین تشویق ورزشکاران از هر فعالیت ورزشی که در سطح شهر و یا خارج از شهرستان برگزار شود حمایت می کند.

محسن خادمی افزود: در مسابقات سراسری پله نوردی نیز سید مهدی محور دونده ماراتن شهرستان پیشوا در رده سنی بزرگسالان توانست تعداد یکهزاد و 700 پله برج میلاد را که مطابق 150 طبقه ساختمانی است با رکورد 16:06 دقیقه طی و به مسابقات کشوری راه پیدا کند.

داور برگزیده فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو در سال 91 معرفی شد

یکی از داوران و شناگران پیشین شهرری از سوی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو به عنوان داور برگزیده کشور در سال 91 معرفی شد.

سعید فرود مهربانی از شناگران پیشین شهرری با نظر کمیته داوران شنا به عنوان داور برگزیده سال 91 معرفی شد.

وی در سال 83 با گذراندن دوره داوری درجه سه به جرگه داوران رسمی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو پیوست و در سال 91 موفق به گذراندن دوره درجه یک داوری شنا شد و همواره در مسابقات گوناگون که از سوی فدراسیون شنا برگزار می شد، به عنوان داور حضور فعال داشت .

مهربانی در کنار امر قضاوت در شنا، چند سال به عنوان دبیر هیئت شنای تهران فعالیت داشت و هم اکنون به عنوان دبیر هیئت شنای شهرری در این رشته فعال است.

قهرمانی باشگاه "خاتم" در کیک بوکسینگ استان تهران

دهمین دوره مسابقات قهرمانی کیک بوکسینگ سبک WKA استان تهران با قهرمانی باشگاه خاتم به پایان رسید.

این مسابقات در رده های سنی نونهالان و نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با حضور 284 ورزشکار و در قالب 26 تیم برتر استان تهران در ورزشگاه شهید خوراکیان برگزار شد که پس از 12 ساعت رقابت فشرده، باشگاه خاتم به مربیگری استاد فرشید معماری با کسب سه مدال طلا، دو نقره و یک برنز و مجموع امتیازات 42 به مقام قهرمانی رسید.

مقام دوم مشترک تیمی به باشگاه فایتر به سرپرستی سعید میر محمدی و با کسب یک مدال طلا، سه نقره و هشت برنز و مجموع امتیازات 41 و باشگاه قیانوری به سرپرستی و مربی گری فرهاد صادقی با کسب دو مدال طلا، یک نقره و هشت برنز و مجموع امتیازات 41 رسید.

باشگاه قیامدشت نیز به سرپرستی محسن صابری و به مربیگری ابراهیم صفری با کسب دو مدال طلا، دو نقره، دو برنز و مجموع امتیازات 34 مقام سوم تیمی را کسب کرد.

همچنین تیم شهدای گمنام به مربیگری سید محمد ریاضی فرد و به سرپرستی حسین نجدی به عنوان بهترین تیم از نظر فنی انتخاب شد و جام اخلاق به تیم باشگاه ایران زمین از شهرستان ساوجبلاغ به مربی گری مسعود جعفری اهدا شد.