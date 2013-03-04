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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۲۰

واحدی خواستار شد:

مسئولان تنظیم بازار با محتکران در آستانه عید برخورد کنند

مسئولان تنظیم بازار با محتکران در آستانه عید برخورد کنند

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار ساری از مسئولان تنظیم بازار خواست تا برخورد جدی با محتکران در آستانه عید داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدی ظهر دوشنبه در بازدید سرزده از اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری با اشاره به اینکه برای نظارت و کنترل قیمت‏ ها نیاز است بستری برای جلب مشارکت‎های مردمی فراهم شود گفت: تا زمانی که نتوانیم همراهی مردم را جلب کنیم در اجرای برنامه‎ها و فعالیت‎های خود موفق نیستیم.

فرماندار ساری یادآور شد: اجرای طرح نظارت ویژه و مستمر با هدف اعمال سیاست‎های تنظیم بازار، اصلاح نظام توزیع و کنترل قیم‎ها به منظور جلوگیری از افزایش بی‎رویه نرخ کالا و خدمات از اولویت‎های کمیسیون تنظیم بازار بوده که در سال جدید دنبال خواهد شد.

واحدی تاکید کرد: برای ایجاد آرامش در فضای جامعه ارزیابی و رصد مستمر بازار عرضه و تقاضا برای تامین و توزیع کالا و خدمات و رسیدگی سریع به گزارشات مردمی و جلوگیری از کمبود می‎تواند در تنظیم بازار مؤثر باشد.

وی از برخورد قاطعانه و جدی با عوامل افزایش قیمت و تعطیلی واحد صنفی به علت گرانفروشی  خبر داد و گفت: با عوامل گرانفروشی به شدت برخورد خواهد شد.

فرماندار ساری اضافه کرد: برخورد قانونی با عوامل گرانفروشی و متخلفان و صدور جریمه برای آنان به تنهایی کافی نیست و برای تاثیرگذاری بیشتر اقدامات در راستای کنترل قیم‎ها به حمایت و همکاری بیش از پیش مردم نیاز داریم.

واحدی افزود: یکی از رکن‎های مهم در اصناف تقویت تشک‎های غیردولتی مرتبط با تنظیم بازار بوده و افزایش کمی و کیفیت محصولات، نظارت و بازرسیها و تسریع در رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی از عوامل مهم تنظیم بازار محسوب می شود.

فرماندار مرکز استان گفت: تقویت تشکل‎های غیر دولتی مرتبط با تنظیم بازار برای کنترل قیمت‎ها ضروری است که این تشکیلات به زودی در شهر ساری راه‎اندازی ‎شود.
 

کد مطلب 2011459

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