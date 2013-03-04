مسئولان تنظیم بازار با محتکران در آستانه عید برخورد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدی ظهر دوشنبه در بازدید سرزده از اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری با اشاره به اینکه برای نظارت و کنترل قیمت ها نیاز است بستری برای جلب مشارکتهای مردمی فراهم شود گفت: تا زمانی که نتوانیم همراهی مردم را جلب کنیم در اجرای برنامهها و فعالیتهای خود موفق نیستیم.
فرماندار ساری یادآور شد: اجرای طرح نظارت ویژه و مستمر با هدف اعمال سیاستهای تنظیم بازار، اصلاح نظام توزیع و کنترل قیمها به منظور جلوگیری از افزایش بیرویه نرخ کالا و خدمات از اولویتهای کمیسیون تنظیم بازار بوده که در سال جدید دنبال خواهد شد.
واحدی تاکید کرد: برای ایجاد آرامش در فضای جامعه ارزیابی و رصد مستمر بازار عرضه و تقاضا برای تامین و توزیع کالا و خدمات و رسیدگی سریع به گزارشات مردمی و جلوگیری از کمبود میتواند در تنظیم بازار مؤثر باشد.
وی از برخورد قاطعانه و جدی با عوامل افزایش قیمت و تعطیلی واحد صنفی به علت گرانفروشی خبر داد و گفت: با عوامل گرانفروشی به شدت برخورد خواهد شد.
فرماندار ساری اضافه کرد: برخورد قانونی با عوامل گرانفروشی و متخلفان و صدور جریمه برای آنان به تنهایی کافی نیست و برای تاثیرگذاری بیشتر اقدامات در راستای کنترل قیمها به حمایت و همکاری بیش از پیش مردم نیاز داریم.
واحدی افزود: یکی از رکنهای مهم در اصناف تقویت تشکهای غیردولتی مرتبط با تنظیم بازار بوده و افزایش کمی و کیفیت محصولات، نظارت و بازرسیها و تسریع در رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی از عوامل مهم تنظیم بازار محسوب می شود.
فرماندار مرکز استان گفت: تقویت تشکلهای غیر دولتی مرتبط با تنظیم بازار برای کنترل قیمتها ضروری است که این تشکیلات به زودی در شهر ساری راهاندازی شود.
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