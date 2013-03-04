برگزاری یادواره شهیده سیاری و 129 شهید استان در قم

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا حیدری در مصاحبه مطبوعاتی که پیش از ظهر دوشنبه در سالن جلسات سازمان بسیج مساجد و محلات برگزار شد اظهار داشت: در راستای تبیین ابعاد ابعاد عظیم جهاد زنان در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برای نسل جوان و نهادینه شدن فرهنگ ایثار و شهادت یادواره شهیده سیاری و 129 شهید استان قم برگزار می شود.



وی بیان داشت: این یادواره با سخنرانی سردار مهدوی نژاد و تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) ساعت هشت و 30 دقیقه روزچهارشنبه 16 اسفند در سالن همایش دفتر تبلیغات اسلامی برگزار می شود.



مسئول سازمان بسیج زنان سپاه علی بن ابیطالب (ع) عنوان کرد: تحکیم بنیان خانواده و معرفی الگوهای ارزنده به نسل جوان از دیگر اهداف برگزاری این کنگره است.



وی با اشاره به اینکه با مقاومت زنان ایثارگر، عرصه جدیدی در پیشبرد انقلاب اسلامی ایجاد شد، ابراز داشت: جهاد و شهادت زنان یکی از عرصه هایی است که نه تنها برای عوام بلکه برای خواص نیز غریب است و هیچ عرصه فرهنگی تا به این اندازه در جامعه ناآشنا نبوده است.



دبیر ستاد یادواره شهیده فهیمه سیاری و 129 شهید استان قم اضافه کرد: در این یادواره ابتدا کلیپی پخش شده و سپس دکتر فتاحی زاده همرزم شهیده سیاری به خاطره گویی می پردازد و همچنین بروشورهایی با معرفی شهیده سیاری و زندگینامه ایشان توزیع می شود.



وی با اشاره به آغاز فعالیت ستاد یادواره شهیده فهیمه سیاری و 129 شهید استان قم تصرح کرد: برگزاری یادواره شهیده کرجو و تبیین نقش ایشان در عرصه انقلاب، برگزاری همایش زنان ایثارگر، سرکشی از خانواده زنان شهیده، تهیه کلیپ و مستند از زندگینامه شهدا، چاپ کتاب "چادرهای خاکی" و برگزاری همایش تجلیل از مقام شهیده سیاری در جامعه الزهرا از برنامه های این ستاد از ابتدای سال تاکنون بوده است.



برگزاری کنگره هفت هزار زن شهیده در تهران



مسئول سازمان بسیج زنان سپاه علی بن ابیطالب (ع) ادامه داد: عصر روز چهارشنبه 16 اسفند کنگره هفت هزار زن شهیده کشور در تهران با حضور مسئولان برگزار می شود.



وی با بیان اینکه 15 شهیده طلبه در کشور وجود دارد، یادآور شد: شهیده سیاری در یک سفر تبلیغاتی به کردستان در جاده سقز - بانه مورد حمله منافقان قرار گرفته و به ضرب گلوله به شهادت می رسد.