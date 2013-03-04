700 تن میوه شب عید در مراغه آماده توزیع است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مصیبی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این میوه ها شامل پرتقال و سیب بوده که به نرخ دولتی در نقاط مختلف شهر برای متقاضیان عرضه می شود.

وی گفت : از این میزان 300 تن پرتقال و 150 تن سیب قرمز درختی است که از تولیدات داخل کشور بوده و محدودیتی در زمان عرضه به متقاضیان وجود ندارد .

مصیبی یادآور شد : برابر هماهنگی های قبلی قرار بود در 16 نقطه شهر این میوه ها عرضه شود که به منظور تامین آسایش و رفاه مردم و نیز تسهیل دسترسی روستائيان به این مراکز ، پنج مرکز عرضه دیگر به آن اضافه خواهد شد .

تحویل دو هزار واحد مسکن مهر در مراغه

رئيس اداره راه و شهرسازی مراغه گفت: بيش از دوهزار واحد مسكن مهر در این شهرستان آماده تحویل به متقاضیان است.

حمیدی افزود: از آغاز اجرای طرح مسكن مهر تاكنون احداث شش هزار و 160 واحد مسكن مهردرمراغه آغاز شده است.

وی اضافه كرد: تاكنون حدود دو هزار و 950 واحد مسكن مهر به متقاضیان واگذار شده و در سال جاری دو هزار و 93 واحد دیگر به بهره برداری می رسد.

20 هزار دانش‌آموز و دانشجوی آذربایجانی زیرپوشش کمیته امداد هستند

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی آذربایجان‌شرقی گفت: 17 هزار دانش‌آموز و سه هزار و 800 دانشجو از خدمات فرهنگی کمیته امداد بهره‌مند هستند.

حسین دشتی بعد‌از‌ظهر امروز در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: 14 اسفندماه روزی است که یاد و خاطره امام راحل را در اذهان زنده می‌کند چرا که در این روز کمیته امداد نخستین نهادی بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به وجود آمد.

وی افزود: 16 اسفندماه زنگ نیکوکاری در تمام مدارس استان نواخته می‌شود و برای همین روز 600 هزار پاکت و 250 هزار قلک در بین دانش‌آموزان توزیع شده است.