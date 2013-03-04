مسابقات کشوری کشتی با کمربند در پیشوا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خادمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: قرار بود مسابقات کشتی رزمی در استان دیگری برگزار شود که با پیگیری های امیرنظری ورزشکار خوش نام و دلاور پیشوایی که به عنوان دبیر کمیته کشتی با کمربند رزمی استان تهران مشغول فعالیت است، نهایتاً روز جمعه 18 اسفندماه سال جاری شهرستان پیشوا میزبان ورزشکارانی از سراسر کشور و با حضور مسئولان هیئت رزمی استانها و فدراسیون رزمی شد.

اداره ورزش و جوانان پیشوا در اجرای سیاستهای کلان ورزش موفق و پیشگام بوده است

وی بیان داشت: با توجه به امکانات محدودی که در شهرستان وجود دارد اداره ورزش و جوانان همیشه با اتکال بر خداوند منان و بهره گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری و همچنین حمایتهای بی دریغ مسئولان ارشد استان و شهرستان، تاکنون در اجرای سیاستهای کلان ورزش موفق و پیشگام بوده است و از همکاری ها و دلسوزی های کلیه مسئولان که این اداره را در راه رسیدن به ورزش قهرمانی تقویت و حمایت می کنند صمیمانه تقدیر و تشکر می کنم.