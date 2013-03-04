20 پایگاه اورژانس جاده ای درکهگیلویه و بویراحمد مستقر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء رسولی بعدازظهر دوشنبه در نشست هماهنگی اجرای طرح امداد نوروزی استان افزود: پایگاه آب سفید و تنگاری در محور یاسوج- گچساران، پایگاه مرتضوی در محور یاسوج-اصفهان، تنگ سرخ در محور یاسوج- شیراز، کاکان در محور یاسوج-اقلید و همچنین پایگاه های لوداب، سپیدار و دم چنار، پایگاه های جاده ای شهرستان بویراحمد هستند.

وی بیان کرد: دو پایگاه امام زاده جعفر و باشت در محور گچساران-شیراز، خیرآباد در محور گچساران- بهبهان و بی بی حکیمه نیز در محور گچساران- بی بی حکیمه مستقر می شوند.

رسولی عنوان کرد: در شهرستان کهگیلویه هم این پایگاه ها در محورهای ارتباطی دهدشت به لنده، قلعه رئیسی و دیشموک فعال بوده و همچنین پایگاه محور ارتباطی دهدشت- بهبهان در منطقه فیلگاه مستقر می شود.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان دو پایگاه شهید دلروز و پاتاوه در محور ارتباطی اصفهان- یاسوج، پایگاه تنگ ماغر در محور لیکک- ماغر و ممبی در محور لیکک- ممبی را از دیگر پایگاهها اورژانس جاده ای عنوان کرد.

رسولی اظهار داشت: هشت پایگاه شهری اورژانس هم در طرح امداد نوروزی فعالت می کنند که از این تعداد سه پایگاه در شهر یاسوج و پنج پایگاه دیگر نیز در گچساران، دهدشت، لیکک، چرام و سی سخت خدمات رسانی می کنند.

وی یادآور شد: طرح امداد نوروزی از 25 اسفندماه در استان آغاز می شود و تا 17 فروردین سال 92ادامه دارد.