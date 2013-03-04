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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۵۳

در ایام نوروز/

20 پایگاه اورژانس جاده ای درکهگیلویه و بویراحمد مستقر می شوند

20 پایگاه اورژانس جاده ای درکهگیلویه و بویراحمد مستقر می شوند

یاسوج – خبرگزاری مهر: رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: 20 پایگاه اورژانس جاده ای در ایام نوروز در جاده های استان خدمات رسانی می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء رسولی بعدازظهر دوشنبه در نشست هماهنگی اجرای طرح امداد نوروزی استان افزود: پایگاه آب سفید و تنگاری در محور یاسوج- گچساران، پایگاه مرتضوی در محور یاسوج-اصفهان، تنگ سرخ در محور یاسوج- شیراز، کاکان در محور یاسوج-اقلید و همچنین پایگاه های لوداب، سپیدار و دم چنار، پایگاه های جاده ای شهرستان بویراحمد هستند.

وی بیان کرد: دو پایگاه امام زاده جعفر و باشت در محور گچساران-شیراز، خیرآباد در محور گچساران- بهبهان و بی بی حکیمه نیز در محور گچساران- بی بی حکیمه مستقر می شوند.

رسولی عنوان کرد: در شهرستان کهگیلویه هم این پایگاه ها در محورهای ارتباطی دهدشت به لنده، قلعه رئیسی و دیشموک فعال بوده و همچنین پایگاه محور ارتباطی دهدشت- بهبهان در منطقه فیلگاه مستقر می شود.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان دو پایگاه شهید دلروز و پاتاوه در محور ارتباطی اصفهان- یاسوج، پایگاه تنگ ماغر در محور لیکک- ماغر و ممبی در محور لیکک- ممبی را از دیگر پایگاهها اورژانس جاده ای عنوان کرد.

رسولی اظهار داشت: هشت پایگاه شهری اورژانس هم در طرح امداد نوروزی فعالت می کنند که از این تعداد سه پایگاه در شهر یاسوج و پنج پایگاه دیگر نیز در گچساران، دهدشت، لیکک، چرام و سی سخت خدمات رسانی می کنند.

وی یادآور شد: طرح امداد نوروزی از 25 اسفندماه در استان آغاز می شود و تا 17 فروردین سال 92ادامه دارد.

 

کد مطلب 2011468

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