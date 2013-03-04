زندانیان جرایم غیرعمد چشم به راه کمکهای خیران/ آزادی 206 زندانی در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت موسوی قوام ظهر دوشنبه در جشن گلریزان شهرستان جیرفت گفت: جشنهای گلریزان در راستای مهیا کردن زمینه آزادی زندانیان جرایم غیر عمد در استان کرمان برگزار می شود که خوشبختانه استقبال خوبی نیز از این مراسمها صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: جشنهای گلریزان در واقع زمینه ورود خیرین برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد محسوب می شود.

وی از وجود 163 زندانی جرایم غیر عمد در کرمان خبر داد و گفت: تصادفات رانندگی و نداشتن بیمه، مهریه و نفقه و برخی مشکلات مالی از جمله دلایل ورود زندانیان غیر عمد به زندانهای استان کرمان محسوب می شود که بسیاری از این موارد قابل پیشگیری است.

وی گفت: با همکاری های صورت گرفته از ابتدای سال جاری تا کنون 206 نفر از این زندانیان آزاد شده اند و برای آزادی سایر زندانیهای نیز 3 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.



وی با اشاره به نزدیک شدن به ایام نوروز گفت: کمکهای خیران می تواند کمکی باشد در راستای حضور این زندانیان در کانون خانواده هایشان و در این راستا همکاری و همراهی همه اقشار جامعه راه گشا است.

