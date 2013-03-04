مرحله دوم جمع آوری پاتوقهای دودی کوهدشت/ 130 "قلیانی" پلمپ شد

معاون خدمات شهری شهرداری کوهدشت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این راستا طی اقدامی ضربتی 133 مرکز توزیع قلیان در شهرستان کوهدشت پلمپ شد.

مراد عباس تیموری ادامه داد: در پی گزارش های مکرر مردمی و رسانه ها مبنی بر جمع آوری مراکز توزیع قلیان با صدور حکمی از سوی دادستان کوهدشت مرحله ی دوم جمع آوری این مراکز به اجرا درآمد.

وی افزود: دراین حکم آمده است که فعالیت مراکز توزیع قلیان از نظر بهداشتی و سوق دادن جوان ها به مصرف مواد مخدر و ایجاد مزاحمت برای اهالی غیرقانونی بوده و این مراکز باید برچیده شوند.

معاون خدمات شهری شهرداری کوهدشت اظهار داشت: با همکاری بازرسی و نماینده حراست شهرداری این تعداد قلیانی پلمپ و لوازم ومواد مصرفی آنها ضبط شد.

تیموری یادآور شد: مراحل بعدی جمع آوری مراکز توزیع قلیان نیز به زودی اجرا خواهد شد.

بنابر این گزارش پیش از این خبرگزاری مهر به معضل مراکز عرضه قلیان در کوهدشت پرداخته بود چرا که روز به روز بر تعداد اماکن عرضه قلیان در شهرستان کوهدشت افزوده می شود به طوریکه محل کشیدن قلیان برای بعضی ها به عنوان شغلی غیرقانونی و بدون پروانه کسب تعریف شده است.

با مراجعه به این پاتوق های دودی متوجه می شوی که نوجوانان و جوان های بسیاری با دست به دست کردن شیلنگ های قلیان دور هم گرد آمده اند تا زمینه ساز ابتلا به مواد بنیان کن اعتیاد باشند.

با این تفاسیر استمرار این روند می تواند زمینه ساز آسیب های دیگری در نسل جوان باشد که "دود" این نابسامانی به چشم سلامت جامعه می رود.

پیش از این رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهدشت در این رابطه به خبرنگار مهر گفته بود که این اماکن علاوه بر زمینه سازی شیوع اعتیاد در میان جوانان و عدم رعایت نکات بهداشتی، باعث مزاحمت برای همشهریان نیز شده است.

امرایی قلیانی ها را یکی از عوامل زمینه ساز ابتلا به مواد مخدر دانست و یادآور شد: نوجوانی که مکرر برای کشیدن قلیان به این اماکن مراجعه می کند آماده است تا پذیرای مصرف مواد ویرانگر دیگری نیز باشد.