موید حسینی صدر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره امضای تفاهم نامه بین دولتهای ایران و ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه ای مرز زمینی رازی و کاپی کوی اظهارداشت: یکی از مشکلات این مرز عدم تطابق ساعات کاری گمرک ایران و ترکیه بود که بر اساس این تفاهم نامه ساعت کاری مرز رازی خوی 24 ساعته شد.

وی با بیان اینکه بر اساس این تفاهم نامه طرفین در چارچوب تعهدات ناشی از کنوانسیونها و موافقت نامه های بین المللی، کنترلهای گمرکی را در کشور خروجی انجام می شود، اظهار داشت: این در حالی است که هنوز نگرانیهای در حوزه زیرساختها و خدمات رفاهی در این مرز وجود دارد.

حسینی صدر با انتقاد از عملکرد مسئولان حوزه راهسازی در زمینه اتمام آسفالت مسیر دسترسی به مرز رسمی رازی، گفت: متاسفانه این موضوع توان فنی و اجرایی کشور را زیر سوال برده است.

رئیس گروه دوستی ایران و ترکیه با بیان اینکه طرفین نباید رویه های رسمی یک جانبه ای را در ارتباط با یکدیگر وضع کنند، اعلام کرد: هنوز جاده دسترسی این مرز از خوی به طول 10 کیلومتر به گذشت بیش از 2 سال از افتتاح آن به اتمامنرسیدهو این موضوع توان فنی و اجرایی کشور را زیر سوال برده است.

حسینی صدر ضمن ابراز تاسف از اینکه با عدم تکمیل این جاده دسترسی یک پیام بد به خارج از کشور به ویژه ترکیه و مسافران ورودی از این مرز داده شده، عنوان کرد: این موضوع بدترین تبلیغ برای ایران بوده و این در حالی است که روند اجرای عملیات عمرانی در مرز نیز تاسف انگیز است.

وی از عدم احداث ساختمان در مرز رازی از جمله بانک، بیمه، تاسیسات زیر بنایی و سرویسهای بهداشتی و واحدهای رفاهی در این مرز با وجود توافقات انجام شده خبر داد و یادآور شد: موضوع مرز رازی با توجه به موقعیت استراتزیک آن یکی موضوع ملی بوده و همه مسئولان کشوری و استانی برای ارتقای سطح خدمات در این مرز تلاش کنند.

مرز رازی یا گمرک رازی در فاصله ۷۵ کیلومتری با شهرستان خوی و در مرز ایران با ترکیه قرار دارد در سال ۱۳۸۸ بازارچه مشترکی بین دو کشور در این مرز افتتاح شد.