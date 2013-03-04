نخستین سرپرستان ادارات راه و شهرسازی ورامین، پیشوا و قرچک منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسم معارفه یونس حسینی، علیرضا نادریان و علیرضا خالقی دوست به ترتیب به عنوان سرپرستهای اداره های راه و شهرسازی ورامین، قرچک و پیشوا منصوب شدند.

معارفه این دو مقام در محل فرمانداری شهرستانهای مربوطه با حضور فرمانداران، مقامات محلی و تنی چند از رؤسای ادارات کل آن شهرستانها برگزار شد.

تا کنون در هیچ یک از شهرستانهای مربوط اداره راه و شهرسازی وجود نداشت و اشخاص منتصب به این سمتها برای نخستین بار است این مسئولیت را در شهرستانهای مربوط بر عهده می گیرند.

مراسم غبارروبی حرم امامزاده عبدالله(ع) در شرق تهران برگزار شد

مراسم غبارروبی آستان مقدس امامزاده عبدالله(ع) از نوادگان امام سجاد(ع) در روستای همه سین(ترکمن ده) در هفت کیلومتری شرق تهران برگزار شد.

مراسم غباروبی و عطر افشانی آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) با حضور حجت الاسلام صادقی مسئول فرهنگی اداره اوقاف شمالشرق تهران و هیئت امنا و خادمان و دوستداران خاندان اهل بیت(ع) برگزار شد.

لازم به ذکر است، امامزاده ای که در روستای همه سین(ترکمن ده) وجود دارد از نوادگان امام سجاد(ع) و به نام امامزاده عبدالله(ع) است.