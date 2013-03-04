حمله انتحاری به مرکز پلیس در غرب موصل/ یک سرکرده القاعده کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، منابع وابسته به پلس استان نینوی اعلام کردند: در اثر حمله انتحاری به مقر پلیس عراق در منطقه بازار المعاش در غرب موصل، پنج پلیس کشته و 11 نفر دیگر از جمله دو غیر نظامی زخمی شدند.

از سوی دیگر، یک منبع وابسته به پلیس نینوی اعلام کرد: در اثر انفجار بمب در مسیر گشتی نیروهای عراقی در منطقه التبانه در مرکز موصل که ظهر امروز رخ داد، سه نفر زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه عدی الخدران فرماندار منطقه الخالص در استان دیالی عراق اعلام کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی، مسئول القاعده در مناطق شمال الخالص ملقب به ابو محمد دو روز پیش در شرایط مبهم در بغداد کشته شده که به احتمال زیاد، کشته شدن وی به سبب اختلافات داخلی بوده است.

وی افزود: ساکنان الخالص با دفن وی در یکی از گورستانهای این منطقه مخالفت کرده اند که این مسئله، سبب شده است تا جسد خارج از الخالص دفن شود.

از سوی دیگر منابع بیمارستانی در بغداد اعلام کردند: در اثر انفجار بمب کار گذاشته شده در مسیر عبور گشتی های عراقی در منطقه الشهداء در ابوغریب در بیست کیلومتری غرب بغداد، شش نظامی و یک غیر نظامی زخمی شدند.