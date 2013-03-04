كشف 75381 عدد انواع مواد محترقه در غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار احمد شرف اظهار داشت: در آستانه چهارشنبه آخر سال و به منظور پيشگيري از حوادث و سوانح احتمالي آن ،طرح پاکسازي صنوف روز گذشته بصورت سراسري در شهرستانهاي شهريار،قدس،ملارد،اسلامشهر،بهارستان ورباط کريم به مرحله اجرا گذاشته شد.



وی افزود: در اين طرح، بازديد از واحدهاي صنفي در دستور كار مأموران ادارات نظارت براماکن عمومي قرار گرفت.



رئيس پليس اطلاعات و امنيت عمومي غرب استان تهران عنوان کرد: در اين طرح، ماموران پليس امنيت عمومي و اداره نظارت براماکن عمومي در بازديد از 99 واحد صنفي موفق به كشف 75 هزار و 381 عدد انواع موادمحترقه شدند.



در اين طرح علاوه بر بازديد از 99 واحدصنفي، پنج باب واحد صنفي پلمپ و 11 نفر دستگير شدند.

کشف 13 هزار مواد محترقه در ملارد

فرمانده انتظامي شهرستان ملارد غرب استان تهران از کشف 13 هزار و 500 عدد انواع مواد محترقه، پلمپ سه واحد صنفي و دستگيري دو نفر خبر داد.



سرهنگ پاسدار محسن صفري اعلام کرد: 13 هزار و 500 عدد موادمحترقه در نقاط مختلف اين شهرستان توسط پليس اطلاعات کشف شد و در اين خصوص دو نفر دستگير، سه واحد صنفي متخلف پلمپ و براي پنج واحد اخطاريه پلمپ صادر و افراد دستگير شده به دادسرا معرفي شده اند.



فرمانده انتظامي شهرستان ملارد با اشاره به برخورد قاطع پليس با تهيه کنندگان و فروشندگان مواد محترقه اظهار داشت: تمام کلانتري هاي ملارد آماده دريافت اخبار مربوط به فروشندگان مواد محترقه هستند.



سرهنگ پاسدار محسن صفري در ادامه بیان کرد: برخي رفتارهاي نابهنجار و نامتعارف به بهانه چهارشنبه آخرسال، هرسال حوادث ناگواري را رقم مي زند، لذا آگاهي بخشي به فرزندان توسط خانواده ها مي تواند موجب كاهش خسارات و حوادث در اين شب شود و پليس با بهرمندي از تجربيات سال هاي گذشته و با برنامه ريزي هاي پيشگيرانه با توزيع كنندگان مواد محترقه برخورد قانوني خواهد كرد.



وي بيشترين قربانيان رفتارهاي خطر آفرين در چهارشنبه آخرسال را نوجوانان و جوانان دانست و افزود: در اين ميان، نقش والدين و مسئولان آموزشي در کاهش حوادث بدون شک تأثيرگذار خواهد بود.



صفري مشاركت مردمي را مهمترين عامل موفقيت هاي پليس در انجام وظيفه و مأموريت هاي محوله دانست و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعاليت عاملان توزيع مواد محترقه در سطح شهر سريعا موضوع را به پليس و مرکز فوريتهاي پلسي 110 در ميان بگذارند.

کشف 350 بشکه گريس تقلبي در رباط کريم

ماموران پليس آگاهي شهرستان رباط کريم غرب استان تهران با اجراي طرح مبارزه با قاچاق سوخت موفق به کشف 350 بشکه 220 ليتري گريس تقلبي شدند.



سرهنگ ابراهيم حسن آبادي اظهار داشت: با بدست آمدن اخبار و اطلاعاتي مبني بر ابنکه در حاشيه شهر رباط کريم در يک کارگاه توليدي افرادي اقدام به توليد گريس تقلبي مي کنند موضوع در دستور کار ماموران پليس آگاهي قرار گرفت.



سرهنگ ابراهيم حسن آبادي افزود: با شناسائي کارگاه،مأموران انتظامي با هماهنگي مقام قضائي از کارگاه يک دستگاه خودرو سنگين ، 350 بشکه 220 ليتري گريس تقلبي کشف شد، در اين راستا يک نفر به نام "عليرضا " دستگير و با تشکيل پرونده تحويل اداره تعزيرات شهرستان رباط کريم شد.