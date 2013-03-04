ایمن سازی شهرها گام موثری برای بهره وری بهینه از ظرفیتهای موجود است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی موذن ظهر امروز در مراسم پیوست شهر جدید اندیشه به شبکه جهانی جوامع ایمن در فرهنگسرای امام علی(ع) این شهر اظهار داشت: ایمنی به عنوان رکن اساسی زندگی اجتماعی باید به یک مطالبه عمومی برای افراد جامعه تبدیل شود تا بدین وسیله زمینه رشد افراد در شرایط مطلوب فراهم آید.

وی بر لزوم وجود ایمنی در شهرها تاکید کرد و افزود: با ایمن شدن شهرها زمینه شکوفایی و بهره وری بهینه و حداکثری از ظرفیتهای موجود فراهم می شود که جامعه ایمن به این موضوع اهمیت ویژه ای داده به نحوی که خواستار دانش بنیان بودن شهرها است که یکی از این دانشها، ایمنی و سلامت است.

فعالیتهای شهرداری تنها به نظافت و فضای سبز محدود نمی شود

این مسئول با اشاره به اینکه فعالیتهای شهرداری فقط به خدماتی مانند فضای سبز، نظافت و ... محدود نمی شود، عنوان کرد: مدیر اسلامی یک شهر، مدیری است که نسبت به اخلاق و ایمنی در شهر حساس باشد و به موضوعات مربوط به حیات انسانی در ابعاد مختلف بپردازد که جامعه ایمن به این بحث اهمیت ویژه ای داده است.

موذن ادامه داد: پروژه جامعه ایمن زمانی از ارزش و اهمیت درخور برخوردار است که خدمت به مردم و آسایش آنان را در دستور کار قرار دهد.

وی در ادامه با اشاره به الحاق شهر اندیشه به شبکه جهانی ایمن، یادآور شد: این مسئله شروعی برای حرکت در مسیر ایمن سازی و ارتقای شاخصهای رفاهی شهروندان است که در واقع مسئولیت مدیریت شهری را سنگین تر می کند.

این مسئول گفت: مسئولان باید در زمینه حفظ این جایگاه تلاش بیشتری داشته باشند.

ایران دارای رتبه دوم در ثبت جهانی جوامع ایمن است

در ادامه این همایش رئیس مرکز فوریتهای پزشکی کشور اظهار داشت: در واقع به الحاق شهر اندیشه به جامعه جهانی ایمن، شروعی برای ارتقای سطح رفاهی و ایمنی شهر است که این حرکت بزرگ برگ زرین در تاریخ این شهر و کشور محسوب می شود.

غلامرضا معصومی گفت: فرآیند الحاق شبکه جهانی جامعه ایمن در ایران به طور رسمی از سال 82 آغاز شد و در حالیکه بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا پیش از این اقدام به اجرای این طرح کرده بودند هم اکنون ایران بعد از چین دارای رتبه دوم در ثبت جهانی جوامع ایمن است به نحوی که بسیاری از کشورهای پیشرفته همچون انگلیس، ایالات متحده، سوئد و ... را پشت سر گذاشته است.

وی بیان کرد: طی این مدت روند کار به هیچ عنوان متوقف نشده است و فعالیت مسئولان شهرستانی، استانی و کشوری در این مسیر ادامه دارد به نحوی که روز گذشته نیز تهران به عنوان اولین کلانشهر در جامعه جهانی ایمن ثبت شد.

این مسئول اعلام کرد: پروژه جوامع جهانی ایمن از سه منظر حائز اهمیت است که فعالیت و همکاری بین بخشی به عنوان اولین شاخص در ثبت جامعه ایمن یکی از این موارد است، در واقع در این طرح آغاز و ادامه تعامل بین بخشی و همکاری نهادهای ذیربط مورد تاکید قرار گرفت.

معصومی اظهار داشت: با توجه به آغاز حرکت در مسیر شهری ایمن، حفظ نگهداری این جایگاه با توجه به ارزیابی های مستمری که از سوی کارشناسان این سازمان صورت می گیرد و مردم محور کردن فرآیند دست یابی به شهری ایمن و خروج از حوزه دستگاه های اداری و اجرایی از دیگر نکات قابل اهمیت است.