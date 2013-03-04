امنیت بوشهر مطلوب است/آمار پایین جرایم نتیجه تدین مردم است

محمدحسین پرآور در حاشیه مراسم تودیع و معارفه بخشدار مرکزی دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در همه نقاط استان بوشهر در بحث امنیتی وضعیت بسیار مطلوب است در شاخص‌های امنیتی ارتقای خوبی در سطح استان بوشهر داشته‌ایم و استان بوشهر جزو استان‌های مطلوب در بخش امنیت در کشور است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر افزود: آمار جرائم خشن در استان بوشهر بسیار پایین است و آن هم به دلیل تدین و دیانتی خوبی است که مردم این استان دارند.

وی ادامه داد: در ساحل و دریا وضعیت امنیت مطلوب و بسیار خوب است و نیروهای جان بر کف ما شبانه روز آماده خدمت و حفظ امنیت و پاسداری از مرزهای استان هستند.

پرآور خاطرنشان کرد: کل حوزه استحفاظی ما تحت پوشش است و هیچ مشکلی ما در سطح دریا نداریم.

پرآور افزود: استان بوشهر از هم اکنون آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است به دلیل این که بوشهراستان مهمان‌پذیری است و پیش‌بینی می‌کنیم چندین میلیون مسافر از سراسر کشور به این استان تشریف فرما خواهند شد.

وی اضافه کرد: با تمهیداتی که بعمل آورده ایم برنامه ریزی هایی که از قبل پیش بینی کرده‌ایم جلسات مکرری که برای ستاد تسهیلات سفر گذاشتیم تاکیدی که آقای حسنوند استاندار روی این موضوع دارند امسال شرایط برای میزبانی بهتر است.

پرآور یادآور شد: از همه ملت ایران اسلامی درخواست می کنم که بوشهر و استان بوشهر آماده پذیرایی از مردم استان‌های کشور است همه استان بوشهر آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی هستند.

وی خاطرنشان کرد: استان بوشهر دارای هوای بسیار مطلوب، منظرها و چشم اندازهای بسیار زیبا در کنارساحل، آثارتاریخی و گردشگری بسیار خوب و شرایط برای حضورهمه مردم ایران اسلامی فراهم است و بوشهر دارای امنیت بسیار مطلوبی است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر در بحث انتخابات اشاره کرد و گفت: از حدود دو ماه قبل روند آرامی به سمت انتخابات آغاز کرده ایم و طی دو نوبت آموزش بخشداران و فرمانداران در استان در دستور کار قرارداده ایم و تاکید ما روی آموزش است زیرا در این دور دو انتخابات که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای شهر و روستا است همزمان برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: یک تفاوتی بین این دو انتخابات وجود دارد زیرا انتخابات ریاست جمهوری یک انتخابات ملی است و منافع ملی ما مدیون و در گروه آن است و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا یک انتخابات محله‌ای، قومی، قبیله‌ای و منطقه‌ای است.

پرآور اضافه کرد: ما به گونه ای باید برنامه‌ریزی کنیم که هیچ کدام، هیچ کدام را تحت الشعاع خود قرار ندهد به صورت متوازن بتوانیم حضوری حداکثری مشارکت مردم را در پای صندوق های رای داشته باشیم و دل دوست‌داران نظام را شاد کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر گفت: روز شمار انتخابات از دیروز ابلاغ شده است و به همه فرمانداران و بخشداران ابلاغ شده است و امیدوارم که با اجرایی کردن روز شمار انتخابات ما در روند اجرایی انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا به کمک همه عزیزان در هیدت نظارت، بازرسی و شورای نگهبان هیچ مشکی نداشته باشیم.