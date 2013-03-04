دیوید بکام سفیر فوتبال چین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اخیرا فوتبال چین با یک پرونده بزرگ تبانی روبرو شده که حتی مدیران فوتبال این کشور هم در آن دخالت داشتند، از طرف دیگر دیدیه دروگبا و نیکلا آنلکا نیز فوتبال چین را ترک کردند. به همین دلیل برای بهبود تصویر جهانی فوتبال چین دیوید بکام به عنوان سفیر انتخاب شد. بکام با قبول این نقش باید در در بازی های لیگ فوتبال چین حضور داشته باشد و با بازدید از باشگاه فوتبال را در بین کودکان چینی ترویج کند.

بکام بعد از قبول این نقش گفت: به اینکه در این مقطع خاص از فوتبال چین از من درخواست شده چنین نقش مهمی در فوتبال این کشور داشته باشم بسیار افتخار می کنم. خوشحالم که می توانم محبوب ترین ورزش دنیا را در بین هواداران و علاقمندان چینی ترویج کنم.

بکام در المپیک 2012 لندن نیز نقشی مشابه داشت سفیر این رقابتها بود. حضور نام او در کنار فوتبال چین می تواند هم در داخل این کشور و هم در اقصی نقاط دنیا دید مردم را به فوتبال این کشور آسیایی تغییر دهد.