جشنواره ملي "صداي بهار" جذابيت نوروز را در همدان دو چندان مي کند

علیرضا ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جشنواره ملي "صداي بهار" از 28 اسفند در استان همدان آغاز خواهد شد.

ایزدی افزود: جشنواره ملي "صداي بهار" از 28 اسفند تا پنجم فروردين ماه 1392 و قبل از فرا رسیدن ایام فاطمیه ادامه خواهد داشت و پس از آن با رویکرد مراسم معنوی، این برنامه ادامه خواهد یافت.

ایزدی با بيان اينکه اين جشنواره تا پايان تعطيلات نوروز 92 ادامه دارد، اضافه کرد: به دليل تقارن بخشي از تعطيلات نوروز 92 با ايام شهادت حضرت فاطمه (س) برخي از برنامه‌هاي اين جشنواره از جمله اجراي موسيقي محلي و برنامه‌هاي شاد از پنجم فروردين ماه متوقف مي‌شود اما اين جشنواره با برگزاري برنامه‌هاي معنوي مانند نمايشگاه صنايع‌دستي و ظرفيت‌هاي گردشگري شهرستان تا پايان تعطيلات نوروز ادامه خواهد يافت.

وي افزود: هدف از برگزاري اين جشنواره افزايش نشاط و شادابي مردم و توزيع مناسب سفر در تعطيلات نوروز 92 است.

وی در ادامه گفت: معرفي آداب، سنن و رسوم مختلف مردم همدان و آشنايي مردم با ديگر فرهنگ ها و سنت هاي استانهاي مختلف از ديگر نتايج برگزاري اين جشنواره است.

ایزدی با بیان اینکه برگزاري اين جشنواره نقش مهمي در معرفي فرهنگ هاي گوناگون مردم، از جمله لباس و پوشاک ، انواع غذاهاي محلي، مراسم سنتي دارد، افزود: اين موضوع خود به خود منجر به افزايش حس همدلي در بين مردم ايران و تقويت وحدت ملي مي شود.