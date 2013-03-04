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۱۴ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۱۴

اطلاعيه مديريت بحران/

کاهش تدریجی دمای مازندران از فردا/ بارش برف در ارتفاعات

کاهش تدریجی دمای مازندران از فردا/ بارش برف در ارتفاعات

ساری - خبرگزاری مهر: اداره کل مدیریت بحران مازندران در اطلاعیه ای از کاهش تدریجی دمای هوای مازندران از فردا خبر داد و بارش برف در ارتفاعات را دور از انتظار ندانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، با نفوذ تدريجي يك سامانه ناپايدار از بعداز ظهر سه شنبه 15 اسفند ماه 91 به تدريج شاهد ابرناكي آسمان، وزش باد، مواج شدن دريا، بارندگي و كاهش دما در استان خواهيم بود.

با نفوذ تدريجي يك سامانه ناپايدار از بعداز ظهر سه شنبه 15 اسفندماه تا صبح پنجشنبه 17 اسفندماه 91 و با شكل گيري جريانات سرد و مرطوب شمالي سطح زمين بر روي سواحل جنوبي دريا، به تدريج شاهد ابرناكي آسمان، وزش باد، مواج شدن دريا، بارندگي و كاهش دما در استان خواهيم بود كه البته بارش در ارتفاعات بصورت برف خواهد بود.

در اين مدت آب گرفتگي معابر عمومي در برخي از مناطق استان و اختلال در تردد جاده هاي كوهستاني بدليل بارش برف دور از انتظار نخواهد بود.

در اطلاعیه این اداره کل به شهروندان و مسافران توصیه ش: در هنگام تردد در محورهاي مواصلاتي اصلي و فرعي استان به خصوص در شب و در هنگام بارندگي هاي شديد با رعايت نكات ايمني و توقف در مكان مناسب و امن و كسب اطلاع از مسير طي طريق کرده و از اقامت و تردد در بستر و حريم رودخانه ها، مسيل ها و نقاط سيل گير در هنگام بارندگي هاي شديد و رگباري خودداري کنند.

ساكنان بومي حاشيه رودخانه ها و مسيل ها و نقاط سيل گير در هنگام بارندگي هاي شديد و رگباري با رعايت نكات ايمني در مكان مناسب و ايمن پناه گيري کنند.

هنگام عبور از مناطق برق گير و كوهستاني، با به همراه داشتن پوشاك گرم و مواد غذايي خودروي خود را نيز با زنجير چرخ، ضد یخ به همراه داشته باشند.

در این اطلاعیه به همه نيروهاي امدادي و خدماتي توصيه شد آمادگي لازم جهت هر گونه عمليات امداد و نجات و خدمات رساني همچون گذشته به خصوص در راههاي ارتباطي اصلي و فرعي را داشته باشند.

کد مطلب 2011514

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