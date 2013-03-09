سرپرستی حیدریان در فدراسیون هنرهای رزمی قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومي فدراسيون هنرهاي رزمي و كونگ فو، اين نشست با حضور ابوالفضل حيدريان سرپرست فدراسيون، مرتضي فلاح مدير كل حقوقي وزارت ورزش و جوانان، روساي هيات هاي استاني و نمايندگان كميته هاي توآي كشور به ميزباني مجموعه ورزشي انقلاب تهران برگزار شد.

در اين نشست روساي هيات هاي فدراسيون هنرهاي رزمي و كونگ فو سوالات و موانع و مشكلات حقوقي خود را با مدير كل حقوقي وزارت ورزش و جوانان مطرح كردند كه مرتضي فلاح پاسخگوي سوالات آن ها شد و ابهامات بوجود آمده براي روساي هيات ها را برطرف ساخت.

مدير كل حقوقي وزارت ورزش و جوانان همچنين با اشاره به قانوني بودن سرپرستي حيدريان در فدراسيون هنرهاي رزمي و كونگ فو گفت: طبق قوانين مجامع انتخاباتي، انتخابات رياست فدراسيون ها در پايان شش ماه سرپرستي بايد برگزار شود اما قوانين اين اجازه را به سرپرست فدراسيون مي دهد كه در صورت عدم برگزاري انتخابات به هر دليلي، فعاليت قانوني خود را تا زمان برگزاري مجمع ادامه دهد و طبيعتا كليه فعاليت هاي فدراسيون در طول اين مدت كاملا قانوني و مورد تاييد وزارت ورزش و جوانان مي باشد.

حيدريان سرپرست فدراسيون هنرهاي رزمي و كونگ فو نيز با اشاره به اجرايي شدن بخش عمده اي از برنامه هاي سال 91، به تشريح برنامه هاي فدراسيون در سال 92 پرداخت و مساعدت و همكاري روساي هيات هاي استاني را يكي از مولفه هاي مهم و اساسي پيشرفت فدراسيون بر شمرد.در اين نشست ضمن تشريح عملكرد ساليانه هيات هاي استاني هنرهاي رزمي و كونگ فو، موضوعاتي چون تقويم كاري سال 92، برگزاري رقابت هاي ليگ و اعزام هاي برون مرزي، اعزام كاروان هاي راهيان نور و بيمه ورزشكاران شاغل در استان ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت.