اصحاب رسانه برای محرومیت زدائی از گلستان تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید رحمت الله میردیلمی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبرنگاران با نماینده مردم علی آباد در مجلس گفت: بی شک در سال تولید ملی، رونق بخشیدن به اقتصاد کشور در گرو همبستگی بیشتر است و می طلبد تا همه دست در دست هم و همپا وگوش به فرمان رهبر معظم انقلاب گام بر داریم تا شاهد تحولات بیشتری در نظام اقتصادی کشور باشیم.

وی اظهار داشت: در این میان خبرنگاران نیز با شناسایی شاخص ها و اطلاع رسانی های به موقع نقش موثری دارند.

میردیلمی از توجه وپیگیری جدی نماینده مردم علی آباد کتول به مشکلات خبرنگاران استان تشکر کرد و اذعان داشت: تلاش و کوشش بی دریغ نماینده علی آباد کتول در همین چند ماهه آغازین کار ستودنی است.

وی افزود : نمایندگان و خبرنگاران علاوه بر پیگیری امورات شهرستان علی آباد کتول، امورات استان را نیز بطور جدی پیگیری کنند و لازم است خبرنگاران و اصحاب رسانه در سطح استان از چنین پتانسیلی برای ارتقای سطوح مختلف امورات استان حمایت کنند.