به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله خطیب سرپرست فدارسیون کشتی در نشست هم اندیشی کمیته ملی المپیک که عصر امروز دوشنبه در محل آکادمی المپیک برگزار شد تصریح کرد: فشار زیادی بر روی فدراسیون کشتی وجود دارد که چرا انتخابات آن نیز برگزار نمی شود. مشکلات متعددی بالای سر فدارسیون قرار دارد و اصلا برایم مشخص نیست که چه اتفاقاتی در ورزش رخ می دهد.

وی ادامه داد: برای ما مشخص نیست چه کسانی می خواهند روند انتخابات کمیته ملی المپیک طبق اصول خود نباشد، احساس می شود با فضای کنونی شاید تکلیف انتخابات کمیته حتی به بعد از بازی های آسیایی هم کشیده شود. اما متاسفانه ما در فدارسیون کشتی متهم می شویم که چرا انتخابات نیز برگزار نمی شود.