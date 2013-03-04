کشتی زنجان بعد از 11 سال صاحب مدال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان کشور با حضور ورزشکاران اوزان 42، 46، 50، 54، 58، 63، 69، 76، 85 و 100 کیلوگرم به میزبانی شهرستان مسجد سلیمان برگزار شد که طی آن، تیم زنجان توانست با کسب یک نشان برنز در این مسابقات، به طلسم 11 ساله ناکامی کشتی زنجان در این رده سنی خاتمه داده و صاحب مدال شود.



بر همین اساس، فردین یوسفلی، کشتی‎گیر ابهری توانست در وزن 63 کیلوگرم این مسابقات مدال برنز را به دست آورده و کاروان ورزشی زنجان را پس از 11 سال در این رده سنی صاحب مدال کند که کسب این مدال باعث شد تا زنجان در بین 34 تیم حاضر در این دوره از رقابت‎ها عنوان سیزدهمی را از آن خود کند. همچنین مهدی عبداللهی از خرم‌دره و سعید افشاری از زنجان نیز در رده‎های هفتم و هشتم اوزان خود ایستادند.



رئیس هیئت کشتی استان زنجان با بیان اینکه کسب مدال برنز در این رقابت‎ها نشان‌دهنده عزم و اراده جدی هیئت کشتی استان برای کسب مدال در رده‎های سنی پایه می‎باشد، تصریح کرد: خوشبختانه در دو سال اخیر اقدامات ارزنده‎ای برای توسعه کشتی زنجان در رده سنی نوجوانان صورت گرفته است که اولین نتیجه این اقدامات، کسب مدال ارزشمند برنز در رقابت‎هایی بود که کشتی زنجان 11 سال از رسیدن به آن ناکام بود.



علیرضا فیروزفر با اشاره به اینکه وحید رجبی، سعید افشاری، حمید خدایی، ساسان محمدی، فرهاد مفرح، فردین یوسفلی، محمدرضا فیروزی، علی محمدی، محمد اکبری و مهدی عبداللهی برای تیم زنجان در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان کشور کشتی گرفتند، افزود: امیدواریم با برنامه‌ریزی‎های صورت گرفته بتوانیم در رده‎های سنی بالاتر نیز مدال کسب کنیم.

شایع‌ترین پرونده‌ها در استان زنجان مربوط به موادمخدر است



رئیس دادگستری شهرستان ابهر با اعلام اینکه در استان زنجان، شایع‌ترین پرونده‌ها مربوط به موضوعات موادمخدر، تصادف و ضرب و جرح است گفت: با توجه به اینکه اکثر جرایم متأثر از موادمخدر است که از جرایم موادمخدر به عنوان ام‌الجرایم یاد می‌شود، به نحوی که 70 درصد سرقت‌ها توسط افراد معتاد صورت می‌گیرد.



خسروی در همایش یک روزه سیمای جرایم در استان زنجان و تحلیل و بررسی جرم‌شناختی آن‌ها، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخورد قضایی با مقوله اعتیاد نتیجه مورد نظر نظام را در پی نداشته است و این بیانگر آن است که فقط برخورد قضایی با مقوله موادمخدر کافی نیست و باید اقدامات فرهنگی نیز انجام گیرد.



ررئس دادگستری شهرستان ابهـر با بیان مثال‌هایی در خصوص نزاع و درگیری‌های به‌وقوع پیوسته، افزود: بسیاری از افرادی که در نزاع و درگیری شرکت می‌کنند، از پیامدهای عمل خود و یا چرایی عمل خود آگاه نیستند.



وی یکی از علل وقوع نزاع و درگیری را عدم برخورد مؤدبانه و توأم با صبر و حوصله در برخوردهای اجتماعی دانست و تصریح کرد: مردم عموماً کم‌تحمل هستند و سرعت در اقدام دارند. هر جا که اقدامات ما ناشی از احساسات بود، آنجا اشتباه عمل کردیم، به همین دلیل اکثر تصادف‌ها که غیرعمدی نیز هستند با یک جرم عمدی مثل توهین و فحاشی همراه است.



خسروی یادآور شد: در جامعه باورمند به هنجارهای اجتماعی و دینی، بخش عمده‌ای از مشکلات حقوقی قابل اجتناب است. اگر اعتقادات دینی در ذهن و وجود ما رسوخ کند و به جای برخوردهای عاطفی، عقلانی رفتار کنیم، از وقوع بسیاری از ناهنجاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها جلوگیری می‌شود.