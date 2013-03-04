جوانان ورزشکار در کنار مدال آوری به رشد معنوی و روحی توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید باقر پیش نمازی عصر دوشنبه در نخستین گردهمایی آموزش فرهنگی مربیان فعال ورزشی آذربایجان غربی در خصوص انجام فعالیت های ورزشی و نقش معنویت در آن افزود: ورزیدگی و آمادگی جسمانی یك ورزشكار زمانی می تواند به اوج و تعالی منجر شود كه با رشد معنوی و روحی آمیخته باشد.

وی به نقش مربیان ورزشی در کنار تربیت جسمی ورزشکاران اشاره کرد و اظهارداشت: یك مربی به عنوان الگو و پیشكسوت نقش مهمی در پرورش جوانان و ورزشكارانی دارد كه رسالت اشاعه فرهنگ و تمدن این سرزمین را در میادین مهم جهانی و بین المللی عهده دار هستند.

پیش نمازی بهترین روش برای تربیت یك انسان را دقت و تعمل در نحوه رویش گیاهان و نباتات عنوان كرد و افزود: همانطوری كه یك باغبان برای رویش گیاهان و محصولات خود بدون هیچ اجباری فقط زمینه رشد را فراهم می كند یك مربی ورزشی نیز موظف است زمینه های رشد و تعالی ورزشكاران خود را با در نظر گرفتن تمامی عوامل مورد نیاز فراهم كند تا در نهایت نتیجه قابل قبولی را به دست آورد.

سرپرست اداره كل ورزش و جوانان آذربایجان غربی نیز در این نشست با تاكید بر توسعه فرهنگ معنوی در ورزش گفت: اخلاق و ورزش دو مقوله جداناپذیر از یكدیگر هستند.

علی خلیلی با بیان اینکه نخستین همایش آموزش فرهنگی مربیان كه همزمان در هشت استان كشور در ارومیه برگزار می شود افزود: برگزاری این همایش فرصت ارزشمندی جهت بررسی راههای ارتقای سطح روحی و معنوی در عرصه ورزش است.

وی افزود: استان آذربایجان غربی در چندین سال اخیر شاهد جهش خوبی در راستای اجرای طرح های عمرانی ورزشی بوده كه احداث سالن شش هزار نفری ارومیه، سه هزار و دو هزار نفری در اكثر شهرستان ها و بهره برداری از سالن سرپوشیده دوومیدانی كه در سطح كشور بی نظیر هستند، نشان از توجه خاص دولت به امر ورزش در این استان دارد.

خلیلی بهره مندی تمام شهرستان های استان از استخر سرپوشیده و سالن های اختصاصی بانوان را از دیگر اقدامات دولت در استان دانست و اظهار داشت: امسال تعداد ورزشكاران بیمه شده و ساماندهی شده در سطح استان به 100 هزار نفر می رسد كه این امر درنوع خود موفقیت خوبی محسوب می شود.

خلیلی كسب 13 مدال پارالمپیك و جهانی، 32 مدال آسیایی، 55 مدال بین المللی و 551 مقام كشوری را بخش دیگری از موفقیت های كسب شده توسط قهرمانان و ورزشكارن استان در سالجاری عنوان كرد كه در اصل با زحمات مربیان تلاشگر این استان به دست آمده است.

نخستین گردهمایی آموزش فرهنگی مربیان فعال ورزشی آذربایجان غربی با حضور معاون فرهنگی، تربیتی وزیر ورزش و جوانان كشور و جمع كثیری از مربیان و پیشكسوتان استان روز دوشنبه در ارومیه برگزار شد.